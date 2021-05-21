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Главная Новости IT технологии Поисковик Google будет помогать людям собирать сумку в поход: как это будет работать
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Поисковик Google будет помогать людям собирать сумку в поход: как это будет работать

Google поиск скоро расширит свой функционал

сегодня, 13:17
Автор:

Денис Подставной

Американская компания Google объявила о разработке нового алгоритма для своего поисковика. Как заявляют представители компании, новая система будет работать при помощи мультимодальной нейросети, которая будет называться MUM. Она должна будет повысить качество результатов поиска. 

Поисковик Google будет помогать людям собирать сумку в поход: как это будет работать

Поисковик Google - фото: из открытых источников

Работа MUM будет основываться на архитектуре глубоких нейросетей Transformer, а благодаря своей мультимодальности будет формировать более обширное понимание окружающего мира. Она сможет понимать не только текст, но и аудио и видеофайлы. Новая система будет понимать 75 языков и сможет совмещать информацию из них всех. Это должно помочь упростить получение нужного результата для пользователя. 

Например, запросе "Поездка в Чернобыль" искусственный интеллект будет сразу предоставлять информацию о самых известных компаниях, которые занимаются экскурсиями в зоне отчуждения. Кроме этого, сможет понят какое вам понадобится снаряжение и экипировка для прогулки по этой местности. Также, можно будет загрузить фотографию предмета в поисковик Google и он укажет вам на то, подойдет ли он для вашей задачи. 

На данный момент дата запуска новой технологии остается неизвестной. По словам представителей компании, они только начали тестирование нейросети. Но, несмотря на это, компания понемногу будет внедрять её уже в ближайшее время. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Google обновит один из своих популярных сервисов: что нового, а также о том, что Google создал приложение для обнаружения кожных заболеваний — как он работает





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Источник: https://hi-tech.ua/google-anonsirovala-primenenie-bolee-prodvinutoj-nejroseti-dlya-svoego-poiska-i-servisom/
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