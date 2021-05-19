Google обновит один из своих популярных сервисов: что нового

Американская компания Google добавит новые функции в свой сервис для хранения фотографий.

Google Photos - фото из открытых источников

Обновление было представлено на конференции Google I/O. Вскоре пользователям сервиса станут доступны такие функции, как защищённые паролем папки, "Воспоминания" и "Кинематографичные моменты".

По словам представителей компании, на данный момент в сервисе хранится около 4 триллионов фотографий и видео, однако большое их количество не просматривается. Чтобы это изменить, в Google хотят использовать алгоритмы на основе искусственного интеллекта, которые должны напоминать пользователям о значимых моментах в их жизни.

Система будет объединять фотографии в группы, а затем показывать их в виде воспоминаний. Пользователи Google Photos смогут удалять, переименовывать, а также выбирать лучшие воспоминания за месяц.

Функция "Кинематографичные моменты" будет являть собой развитие запущенной в прошлом году Cinematic Photo. Она при помощи машинного обучения позволит создавать анимации на основе похожих фото.

Также сервис будет обладать возможностью ставить пароли на папки. Таким образом пользователи смогут отделять свои фото от общих и переносить их в такие места.

Для справки: сервис Google Photos предоставляет пользователям неограниченное пространство для хранения фото и видео. Загруженные файлы сжимаются, чтобы занимать меньше места, однако практически не теряют в качестве.

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