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Почему необходимо отключать геолокацию на смартфоне

Эксперт Владимир Гриценко рассказал, почему на мобильном телефоне желательно отключать геолокацию

сегодня, 10:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Функция геолокации на смартфоне несет в себе ряд преимуществ для пользователя, но, если вы обеспокоены защитой своих личных данных, тогда на смартфоне ее лучше отключать или же ограничить доступ к ней со стороны различных мобильных приложений.

Почему необходимо отключать геолокацию на смартфоне

Геолокация на смартфоне (фото из открытых источников)

Эксперт Владимир Гриценко отметил, что приложения обмениваются информацией с рекламными предпочтениями пользователя, которые формируются, исходя из информации с разных источников, и геолокации в том числе. Например, пользователь зашел в социальную сеть, опубликовал фотографию и отметил свое местонахождение. Приложение определило геолокацию и передало эту информацию в другие приложения-партнеры. 

Кроме того, отключение этой функции поможет экономить расход энергии мобильного устройства. Хотя и здесь есть нюансы. Некоторые устройства используют алгоритмы, собирающие информацию о геолокации лишь в некоторые промежутки времени при работе в фоновом режиме, а это положительно сказывается на времени работы аккумулятора. 

Эксперт говорит, что следует хорошо ознакомиться с настройками приватности и не давать доступ к своему местоположению всем мобильным приложениям. 

Напомним, что смартфон — маленькая, но очень важная вещь в жизни современного человека. Чтобы гаджет прослужил дольше, за ним нужно правильно ухаживать, в частности, не заряжать его неоригинальным зарядным устройством.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что компания Gree Electronics изобрела "пьяный" режим для некоторых смартфонов. Он призван обезопасить владельца от выполнения действий со смартфоном, если тот находится в нетрезвом состоянии.


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Источник: https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200629/831689627.html
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