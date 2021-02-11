Компания Gree Electronics изобрела "пьяный режим" для некоторых смартфонов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание MyDrivers.

В смартфонах появится «пьяный режим» - фото из открытых источников

Подтверждающая заявка появилась на сайте патентного ведомства Китая. Согласно документации, "пьяный режим" смартфона призван обезопасить владельца от выполнения действий со смартфоном, во время того, как пользователь находится в нетрезвом состоянии. К примеру, данный режим может уберечь от отправки сообщения, совершения банковских операций, связанных с мобильными приложениями, а также других операций, которые могут принести неприятности владельцу девайса.

Источник сообщает, что "пьяный режим" сможет включаться пользователем самостоятельно, а после его активации на смартфоне будут блокироваться те функции, которые выберет сам его владелец. А вот чтобы отключить режим, пользователю придется пройти тест, который подтвердит его трезвость.

В издании также отметили, что Gree — непопулярный бренд, поэтому маловероятно, что "пьяный режим" будет использоваться в каких-либо смартфонах в ближайшем будущем.

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