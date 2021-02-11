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В смартфонах появится «пьяный режим»

Режим смартфона призван обезопасить владельца от выполнения действий на телефоне

сегодня, 17:45
Автор:

Елизавета Черных

Компания Gree Electronics изобрела "пьяный режим" для некоторых смартфонов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание MyDrivers. 

В смартфонах появится «пьяный режим»

В смартфонах появится «пьяный режим» - фото из открытых источников

Подтверждающая заявка появилась на сайте патентного ведомства Китая. Согласно документации, "пьяный режим" смартфона призван обезопасить владельца от выполнения действий со смартфоном, во время того, как пользователь находится в нетрезвом состоянии. К примеру, данный режим может уберечь от отправки сообщения, совершения банковских операций, связанных с мобильными приложениями, а также других операций, которые могут принести неприятности владельцу девайса. 

Источник сообщает, что "пьяный режим" сможет включаться пользователем самостоятельно, а после его активации на смартфоне будут блокироваться те функции, которые выберет сам его владелец. А вот чтобы отключить режим, пользователю придется пройти тест, который подтвердит его трезвость.  

В издании также отметили, что Gree — непопулярный бренд, поэтому маловероятно, что "пьяный режим" будет использоваться в каких-либо смартфонах в ближайшем будущем. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщал, что популярное приложение для Android Barcode Scanner, с помощью которого можно сканировать шрих-коды превратилось во вредоносное ПО и заразило миллионы смартфонов пользователей. Сообщается, что первое время программа не имела никаких вредоносных характеристик, соответственно не вызывая подозрений со стороны пользователей. Однако в последнем обновлении эксперты обнаружили опасную функцию, о которой ничего не указывалось в описании приложения. 


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Источник: https://lenta.ru/news/2021/02/11/drunk/
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