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Главная Новости IT телефоны Как не «убить» батарею смартфона неоригинальной зарядкой
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Как не «убить» батарею смартфона неоригинальной зарядкой

Эксперт Владимир Гриценко рассказал, почему не стоит заряжать свой смартфон с помощью неоригинальной зарядки

сегодня, 08:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Смартфон — маленькая, но очень важная вещь в жизни современного человека. И чтобы гаджет прослужил дольше, за ним нужно правильно ухаживать, в частности не заряжать его неоригинальным зарядным устройством.

Как не «убить» батарею смартфона неоригинальной зарядкой

Почему не стоит заряжать смартфон неоригинальной зарядкой (фото из открытых источников)

Многие люди при поломке блока питания смартфона идут в ближайший магазин, и покупают зарядное устройство, и в большинстве случаев оно неоригинальное. Такая покупка позволяет сэкономить немного средств, но последствия могут быть губительны для вашего гаджета. Эксперт Владимир Гриценко рассказал, что подделка может "убить" смартфон и даже устроить пожар. По его словам, принцип инспекции для зарядных блоков одинаковый: нужно следить, чтобы блок был аккуратно собран, без следов и разводов на металлических частях. 

Владимир Гриценко рекомендует перед покупкой зарядного устройства посмотреть и сравнить серийные номера, указанные на упаковке и самом корпусе блока (на нем они должны быть выгравированы, а не наклеены).  Также нужно посмотреть на состояние и форму разъемов. Любая кривизна или следы на устройстве должны вызвать сомнения в оригинальности и безопасности зарядного устройства. 

Напомним, согласно информации, Counterpoint Technology Market Research, за 2021 люди покупали смартфоны от Apple больше всего. iPhone 12 Pro Max стал самым продаваемым телефоном первого квартала этого года.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что смартфон — удобная и необходимая вещь, без которой большинство людей не представляет свою жизнь. Но владельцы смартфонов совершают множество ошибок, которые могут быстро привести к поломке любимого гаджета. Что это за ошибки, узнайте в нашем материале. 


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Источник: https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201002/832101504.html
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