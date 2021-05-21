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Какие смартфоны продавались лучше всего в 2021 году

Стали известны названия самых продаваемых смартфонов первого квартала 2021 года

сегодня, 19:16
Автор:

Денис Подставной

Эксперты назвали самые продаваемые телефоны в 2021 году. Как сообщают Counterpoint Technology Market Research, за 2021 люди покупали смартфоны от Apple больше всего. iPhone 12 Pro Max стал самым продаваемым телефоном первого квартала этого года. Общая выручка всех компаний от продаж смартфонов составила более 100 миллиардов долларов США. Такая выручка является рекордной.

Какие смартфоны продавались лучше всего в 2021 году

Смартфоны - фото: из открытых источников

По мнению аналитиков, это удалось сделать благодаря продаже флагманских версий продуктов компаний. Примечательно, что все, кроме двух смартфонов вошедших в топ 10 по продажам уже поддерживают сеть 5G. Исключением оказались iPhone 11 и iPhone SE 2020. Так например, в США и Европе топовые устройства продавались большее количество раз чем их дешевые версии.  

Топ — 3 самых продаваемых смартфона в 2021 году выглядит так — 1 — iPhone 12 Pro Max, 2 — iPhone 12, 3 — iPhone 12 Pro. 

Смартфоны Samsung расположились на 5 (Galaxy S 21 Ultra 5g), 7 (Galaxy S 21 5g) и 9 (Galaxy S 21 Plus 5g) местах. 

8 место занимает Huawei со своим смартфоном Mate 40 Pro. 

На долю смартфонов от Applle пришлось 57 процентов от всего рынка. 

Для справки: самым продаваемым смартфоном за аналогичный период прошлого года был признан iPhone 11. Объем его продаж составил более 37 миллионов устройств. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что AirPods 3: Apple может очень скоро порадовать поклонников своими новинками. А также информировало о том, что "Новых телефонов больше не будет": Apple меняет условия гарантии на смартфоны





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Источник: https://focus.ua/technologies/483316-iphone-12-priznan-samym-prodavaemym-smartfonom-v-mire-analitika
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