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Главная Новости IT телефоны "Новых телефонов больше не будет": Apple меняет условия гарантии на смартфоны
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"Новых телефонов больше не будет": Apple меняет условия гарантии на смартфоны

В компании отмечают, что изменения условий гарантии связаны с защитой окружающей среды

сегодня, 16:56
Автор:

Мокрик Анастасия

Американская корпорация Apple заявила о том, что условия гарантии на некоторые смартфоны будут изменены. Таким образом, владельцам Iphone не будут больше заменять гаджет с какой-либо проблемой на новый, а вместо этого пользователю предложат ремонт.

"Новых телефонов больше не будет": Apple меняет условия гарантии на смартфоны

Новые правила от компании Apple - фото: из открытых источников

Итак, чтобы разобраться с новыми правилами, нужно понимать, как работали прежние. Зачастую пользователи Iphone, обратившиеся в сервисный центр с какой-либо проблемой в смартфоне, могли получить новый гаджет и не ждать выполнения работ.

Однако такие правила в компании Apple решили немного подправить. Так, авторизованным сервисным центрам было сообщено о ряде изменений, внесенных в политику послепродажного обслуживания для iPhone 12 и iPhone 12 mini. Согласно новым правилам, вместо замены на новый телефон, будут устранять неполадки в предоставленном. То есть, если у гаджета будут проблемы с работой Face ID, материнской платой, питанием, а также треснувшим стеклом (не по вине владельца), будет выполняться ремонт.

Как сообщается, компания предоставит все необходимое для ремонта смартфонов, включая материнские платы, аккумуляторы, системы датчиков Face ID и другие детали. В Apple отметили, что такие нововведения связаны с защитой окружающей среды.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что одна из функций в новом iPhone, которая была усовершенствована, облегчит пользование телефоном во время пандемии. Кроме того, сайт информировал о том, что корпорация Apple снимет с производства один из своих смартфонов. Аналитик рассказал о причинах такого решения



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Источник: https://4pda.ru/2021/02/17/382037/
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