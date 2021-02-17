"Новых телефонов больше не будет": Apple меняет условия гарантии на смартфоны

Язык
Coinspot 17.02.2021
BTC/USD
51114.32
ETH/USD
1810.13
LTC/USD
227.37
НБУ 17.02.2021
USD/UAH
28.00
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Мокрик Анастасия
Американская корпорация Apple заявила о том, что условия
гарантии на некоторые смартфоны будут изменены. Таким образом, владельцам Iphone
не будут больше заменять гаджет с какой-либо проблемой на новый, а вместо этого
пользователю предложат ремонт.
Новые правила от компании Apple - фото: из открытых источников
Итак, чтобы разобраться с новыми правилами, нужно
понимать, как работали прежние. Зачастую пользователи Iphone, обратившиеся в
сервисный центр с какой-либо проблемой в смартфоне, могли получить новый гаджет
и не ждать выполнения работ.
Однако такие правила в компании Apple решили немного
подправить. Так, авторизованным сервисным центрам было сообщено о
ряде изменений, внесенных в политику послепродажного обслуживания для iPhone 12
и iPhone 12 mini. Согласно новым правилам, вместо замены на новый телефон, будут устранять
неполадки в предоставленном. То есть, если у гаджета будут проблемы с работой Face
ID, материнской платой, питанием, а также треснувшим стеклом (не по вине
владельца), будет выполняться ремонт.
Как сообщается, компания предоставит все необходимое для ремонта смартфонов, включая материнские платы, аккумуляторы, системы датчиков Face ID и другие детали. В Apple отметили, что такие нововведения связаны с защитой окружающей среды.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал своим читателям о том, что одна из
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости