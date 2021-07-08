PlayStation 5 получила новое обновление: что ждет пользователей

Японская корпорация Sony выпустила новое обновление для своей игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Об этом сообщает издание WccfTech.

Sony выпустила обновление для ПО Playstation 5. Фото из открытых источников

Как стало известно, программисты компании выпустили новый патч для программного обеспечения консоли под номером 1.01-03.21.00. Исходя из заметки к обновлению, оно должно улучшить стабильность и повысить производительность PlayStation. Однако специалисты отмечают, что апдейт может принести и другие изменения.

Обычно консоль загружает обновления в автоматическом режиме, но если этого не произошло, то пользователю доступна возможность для его загрузки в ручную. Для этого нужно найти вкладку "Обновление системного ПО" в настройках консоли.

Новинка уже доступна для всех пользователей консоли от Sony по всему миру.

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