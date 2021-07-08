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PlayStation 5 получила новое обновление: что ждет пользователей

Новая версия прошивки уже доступна для всех пользователей

сегодня, 18:06
Автор:

Денис Подставной

Японская корпорация Sony выпустила новое обновление для своей игровой консоли нового поколения PlayStation 5. Об этом сообщает издание WccfTech. 

PlayStation 5 получила новое обновление: что ждет пользователей

Sony выпустила обновление для ПО Playstation 5. Фото из открытых источников

Как стало известно, программисты компании выпустили новый патч для программного обеспечения консоли под номером 1.01-03.21.00. Исходя из заметки к обновлению, оно должно улучшить стабильность и повысить производительность PlayStation. Однако специалисты отмечают, что апдейт может принести и другие изменения. 

Обычно консоль загружает обновления в автоматическом режиме, но если этого не произошло, то пользователю доступна возможность для его загрузки в ручную. Для этого нужно найти вкладку "Обновление системного ПО" в настройках консоли. 

Новинка уже доступна для всех пользователей консоли от Sony по всему миру. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что американская компания Google проводит тестирование новой функции своего  Chrome. Новинка призвана улучшить быстродействие браузера. Как стало известно новая возможность будет основана на технологии BFcache, благодаря которой пользователь сможет мгновенно открывать недавно закрытые вкладки с сайтами. Специалисты рассказали, как это будет работать. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" уже писал о том, что в Сети появилась информация о возможности бесплатного обновления операционных систем Windows 8.1 и старше к новой одиннадцатой версии. Однако, в отличие от владельцев лицензионной копии Windows 10 пользователям устаревших ОС придется смириться с некоторыми ограничениями для установки. Подробнее об этом читайте в нашей статье



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Источник: https://wccftech.com/ps5-system-software-update-21-01-03-21-00/
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