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Первая страна в мире запретила ChatGPT

Европейская страна запретила чат-бот ChatGPT на основе искусственного интеллекта из-за нарушения конфиденциальности.

сегодня, 13:45
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Автор:

Slava Kot

Италия стала первой страной в мире, где запретили чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT. Причиной такого решения итальянского агентства по защите персональных данных стали нарушения нейросетью конфиденциальных данных пользователей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Wall Street Italia.

Первая страна в мире запретила ChatGPT

В Италии блокировали ChatGPT. Фото из открытых источников

Итальянская государственная организация защиты персональных данных приказала американской компании OpenAI ограничить использование персональных данных и расследовать нарушение конфиденциальности. Владельцам ChatGPT грозит штраф в размере до 20 млн. евро или до 4% от годового дохода OpenAI.


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Таким образом, американская компания должна в течение 20 дней принять меры, чтобы избежать штрафа. Кроме того, итальянское управление безопасности сообщило, что ChatGPT имеет возрастное ограничение 13 лет, однако нет фильтров для использования искусственного интеллекта людьми младшего возраста. После таких сообщений от итальянского учреждения компания OpenAI приостановила доступ к сервису GPT Chat в Италии, указав, что такие действия произошли по требованию Итальянского агентства по защите персональных данных.

Согласно исследованиям компании Comscore в Италии ChatGPT посетило около 1,4 млн уникальных пользователей, большинство из которых в возрасте 15-24 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект ChatGPT создал успешный экологический бизнес, а его владелец смог заработать за первые три дня в 78 раз больше, чем вложил в свой продукт.

Также "Комментарии" писал о необычном явлении в украинском небе: можно увидеть сразу пять планет.



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Источник: https://www.wallstreetitalia.com/il-garante-privacy-italiano-blocca-chat-gpt-ecco-perche/#chat-gpt-quali-sono-i-motivi-dietro-allo-stop-del-garante
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