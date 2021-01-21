Новый баг Windows 10: как одна ссылка может "убить" компьютер

Операционная система Windows 10 снова "проштрафилась". Программисты обнаружили новый баг, способен вывести компьютер из строя с помощью только одной ссылки. Советы, как точно не надо делать, предоставляет специализированное издание Gizmodo.

После экрана смерти система может попросту не запуститься. Фото: ixbt.com

Интересно, что ошибку в системе обнаружил один из исследователей безопасности ОП Windows Йонас Ликкегор. Скорее всего, этот баг присутствовал в системе еще с октября 2020 года.

Будьте осторожны в обращении своими гаджетами и проверяйте ссылки, по которым переходите, ведь какая-то из них может оказаться фатальной.

Так, если вы вдруг "ковыряетесь" в начинке своего компьютера по каким-либо причинам, избегайте ввода в поисковую строку браузера комбинации: "\\. \ Globalroot \ device \ condrv \ kernelconnect ". Йонас Ликкегор отмечает: проверять на достоверность этот факт не стоит, ведь сначала ПК высветит вам синий экран смерти (BSOD), после чего, скорее всего, больше не будет.

Некоторые из представителей специализированных изданий попытались узнать, действительно ли такое возможно. Так, компьютер тестировщиков с Tom's Guide "застрял" в цикле автоматического восстановления. Издание BleepingComputer не предоставило конкретного ответа, "выжил" ли их гаджет после испытания ссылки, но впоследствии проинформировало, что такая ошибка действительно присутствует в Windows 10.

Йонас Ликкегор подчеркивает: следует быть очень осторожным при переходе по посторонним ссылкам. Подобной системой вывода техники из строя могут воспользоваться хакеры. Таким образом без труда киберпреступникам удастся повесить от одного ПК к целой системы.

Исправят ли баг в следующих обновлениях "операционки", пока не сообщается.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали, что в Windows 10 автоматически исправили ошибку, которая приводила к внезапным перезагрузок системы.

Также на портале можно узнать, какую программу невозможно удалить из Windows 10.







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