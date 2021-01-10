Без загадочных перезагрузок: в Microsoft исправили серьезную ошибку Windows 10

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Вечканова Елена
Компания Microsoft объявила об исправлении одной из ошибок операционной системы Windows 10, что вела к внезапной перезагрузке компьютера. Хорошую новость для пользователей ПК и ноутбуков сообщает специализированное издание Windows Latest.
Теперь можно не беспокоиться, что компьютер внезапно перезагрузится. Фото: Microsoft News
Исправленную проблему специалисты называли "назойливой". Она появилась после обновления "операционки" в октябре 2020 года. Поэтому пользователи получали сообщение от системы, в котором отмечалось, что "ПК автоматически перезагрузится". Для того, чтобы сохранить результаты работы, люди имели в запасе менее одной минуты. Таким образом терялась значительная часть данных, с которыми работали пользователи во всех странах мира.
Официально наличие проблемы компания признала в ноябре.
Несмотря на то, что подобная ошибка возникала не слишком часто, ее все же исправили. В Microsoft подтвердили, что пользователям Windows 10 не придется ничего устанавливать отдельно — "таблетка" уже входит в состав последних обновлений.
Поэтому если вы сталкивались с подобной проблемой, стоит всего лишь обновить систему до последней версии 20Н2.
Кроме того, отмечается, что Microsoft "пофиксила" задержку совместимости. Теперь пользователи реже "встречаться" с проблемами по установлению определенных программ на свою технику.
Ранее "Комментарии" рассказывали о подробностях недавней хакерской атаки на Microsoft. В компании считают, что за этим стоит Россия.
Также на портале можно узнать пять главных ошибок, которые могут "убить" ваш ноутбук.
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