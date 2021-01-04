Во всем виновата Россия: Microsoft рассказала, кто атаковал ее серверы

Язык
Coinspot 04.01.2021
BTC/USD
31037.68
ETH/USD
993.52
LTC/USD
151.40
НБУ 04.01.2021
USD/UAH
28.55
EUR/UAH
34.97
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Павел Зинченко
Microsoft заявила, что масштабный взлом правительственных агентств США и частных корпораций зашел дальше в ее сеть, чем предполагалось ранее. В компании заявили, что в организации кибератаки подозревают российских хакеров из группировки SVR.
Российские хакеры атаковали Microsoft. Фото:
Microsoft заявила, что хакерам не удалось получить доступ к электронной почте или ее продуктам и услугам, а также что они не смогли изменить просматриваемый исходный код. Компания не сообщила, как долго хакеры находились в ее сетях или исходный код каких продуктов просматривался. Microsoft изначально заявила, что атака не нанесла ущерба.
Взлом, который может продолжаться, по всей видимости, начался еще в октябре 2019 года. Именно тогда хакеры взломали техасскую компанию SolarWinds, которая предоставляет услуги по мониторингу технологий правительственным учреждениям и 425 компаниям из списка Fortune 500. Затем скомпрометированное программное обеспечение было использовано для проникновения в торговые, казначейские, государственные и энергетические департаменты, а также FireEye, ведущую фирму по кибербезопасности, которая впервые обнаружила нарушение в прошлом месяце.
Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft выпустила собственную настольную игру. Неожиданный сюрприз от компании — популярная настольная игра "Дженга", которая внешне похожа на игровую консоль Xbox Series X. Однако, фанатам настолок рано радоваться, ведь пока неизвестно, появится ли она в продаже.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости