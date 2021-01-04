Во всем виновата Россия: Microsoft рассказала, кто атаковал ее серверы

Microsoft заявила, что масштабный взлом правительственных агентств США и частных корпораций зашел дальше в ее сеть, чем предполагалось ранее. В компании заявили, что в организации кибератаки подозревают российских хакеров из группировки SVR.

Российские хакеры атаковали Microsoft. Фото:

Microsoft заявила, что хакерам не удалось получить доступ к электронной почте или ее продуктам и услугам, а также что они не смогли изменить просматриваемый исходный код. Компания не сообщила, как долго хакеры находились в ее сетях или исходный код каких продуктов просматривался. Microsoft изначально заявила, что атака не нанесла ущерба.



"Исследование нашей собственной среды не обнаружило доказательств доступа к производственным услугам или данным клиентов. Расследование, которое продолжается, также не обнаружило никаких признаков того, что наши системы использовались для атак на других ", — говорится в сообщении компании.

Взлом, который может продолжаться, по всей видимости, начался еще в октябре 2019 года. Именно тогда хакеры взломали техасскую компанию SolarWinds, которая предоставляет услуги по мониторингу технологий правительственным учреждениям и 425 компаниям из списка Fortune 500. Затем скомпрометированное программное обеспечение было использовано для проникновения в торговые, казначейские, государственные и энергетические департаменты, а также FireEye, ведущую фирму по кибербезопасности, которая впервые обнаружила нарушение в прошлом месяце.



Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft выпустила собственную настольную игру. Неожиданный сюрприз от компании — популярная настольная игра "Дженга", которая внешне похожа на игровую консоль Xbox Series X. Однако, фанатам настолок рано радоваться, ведь пока неизвестно, появится ли она в продаже.

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