Такого никто не ожидал: Microsoft выпустила собственную настольную игру

Неожиданный сюрприз от компании Microsoft — популярная настольная игра "Дженга", которая внешне похожа на игровую консоль Xbox Series X. Однако, фанатам настолок рано радоваться, ведь пока неизвестно, появится ли она в продаже.

Microsoft создала настольную игру. Фото: Розваги 24

Компания Microsoft выпустила собственную вариацию настольной игры "Дженга" в форме Xbox Series X. Об этом сообщил программный директор Xbox Live Ларри Хриб на своей странице в Twitter.

Дженга — это игра, в которой игрокам нужно по очереди доставать блоки из башни и ставить их вверх, пока она не упадет. Проигрывает тот, кто разрушит конструкцию своим ходом.

Выпуск настольной игры посвященный релизу консоли Xbox Series X, который состоялся 10 ноября. Простой и лаконичный дизайн новой приставки позволил создать максимально похожую "Дженгу". Она состоит из прямоугольных брусков черного цвета. На некоторых из них разместили коды подписки на Xbox Game Pass Ultimate.

Сейчас игра не находится в свободном доступе. Ее создали для партнеров компании, лидеров мнений, журналистов и других медийных персон. Тем не менее, Microsoft рассматривает возможность массового выпуска "Xbox-Дженга" для продажи.





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