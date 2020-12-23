Дождались: авиасимулятор Microsoft получил поддержку виртуальной реальности

Microsoft Flight Simulator всегда стремился заставить пользователей почувствовать себя пилотами, но они никогда не могли испытать это в виртуальной реальности — до сегодняшнего дня. В бесплатном обновлении Asobo Studio добавила поддержку гарнитур, совместимых с OpenXR, включая гарнитуры Windows Mixed Reality, а также Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и Oculus Quest (если вы используете кабель Link).

ФОТО: Microsoft News

Изначально Microsoft объявила, что функция VR будет первой в HP Reverb G2. Это последнее обновление включает поддержку большинства гарнитур Windows Mixed Reality, Oculus, Valve и HTC.

Раньше, если вы хотели почувствовать себя в самолете во время игры в Flight Simulator, для этого требовалось много компьютерных мониторов и некоторые столярные навыки. Даже в этом случае вы могли только сделать свое окружение похожим на кабину определенной модели самолета. Теперь все, что вам понадобится, — это гарнитура виртуальной реальности и мощный компьютер, чтобы запустить обновление с разрешением, приемлемым для экранов в дюйме от ваших глаз. Когда Microsoft провела бета-тестирование этой функции, i5-8400 или Ryzen 5 1500X в паре с GTX 1080 были указаны как минимальные спецификации.

Обновление также придает миру зимний облик, добавляя снег и лед к разнообразным погодным условиям в симуляторе погоды в реальном времени. Согласно сообщению в блоге главы Microsoft Flight Simulator, игра теперь "добавит снега в реальном времени и реалистичного ледового покрытия на всей планете".

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