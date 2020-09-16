В новой версии Windows 10 появился неудаляемый браузер

Браузер, который называется Edge, теперь принудительно будет установлен при использовании Windows. Системное обновление под номером KB4576754 будет автоматически загружать данный браузер, и отменить это действие никак нельзя. А все потому, что новая программа сразу появится в меню "Пуск". Разработчиков задумали так, чтобы Edge заменил браузер Internet Explorer – теперь он доступен только в закладках. Такое нововведение касается операционных систем версий 2004, 1909, 1903 и 1809. Об этом пишет издание lenta.

Windows 10. Фото: lenta

Известно, что большинство пользователей не обрадовались такому изменению. Их категорически не устраивает, что браузер будет встроенным в операционную систему, и его нельзя стереть. Единственный выход из этой ситуации – отказаться от автоматического обновления Windows. Тогда принудительного браузера можно будет избежать.

Компания Microsoft рассказала подробнее, почему новую программу нельзя будет удалить. По словам сотрудников компании, это приложение является частью Windows. Поэтому его удаление может привести к нарушению роботы операционной системы. Также компания заявила, что срок использования браузера Internet Explorer заканчивается в августе 2021 года.





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