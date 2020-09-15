Facebook Gaming позволит делать стримы с лицензионной музыкой

Сегодня Facebook Gaming был настроен на то, чтобы партнерские стримеры могли воспроизводить защищенную авторским правом популярную музыку на фоне своих прямых трансляций. Вероятно, Facebook решил проблему авторских прав, которая преследовала стримы в реальном времени с самого начала их существования. Об этом сообщает издание The Verge.

В пресс-релизе представитель Facebook Gaming сообщил: "Итак, как это работает? Музыка, воспроизводимая во время игровой трансляции, должна быть фоновым, а не основным элементом потока. Например, голос стримера и / или звук игрового процесса должны быть на переднем плане. Это также относится к клипам, сделанным из прямых трансляций, и к VOD-версии прямых трансляций, но не распространяется на отдельно редактируемый и загружаемый контент VOD".

Лицензии, о которых, по-видимому, договорился Facebook, не включают все треки; некоторые загадочным образом "ограничены". Если стримеры попытаются воспроизвести их, они увидят всплывающее окно с уведомлением о том, что трек, который они воспроизводят, не лицензирован для использования в Facebook Gaming. Также неясно, какие треки запрещены, а это означает, что мы не можем с уверенностью сказать, какие треки запрещены. Facebook заявляет, что программа в конечном итоге будет распространена на всех его стримеров.

Особо следует отметить, что эти нововведения происходят сразу после того, как в начале июня стримеры Twitch натолкнулись на поток уведомлений о нарушении закона США "Об авторском праве в цифровую эпоху". Следует вспомнить и о крахе популярной караоке-программы Twitch Sings, которую компания тихо закрыла 1 января этого года.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook не позволил мужчине транслировать собственную смерть.

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