kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.09.2020

BTC/USD

10218.13

ETH/USD

350.24

LTC/USD

47.82

НБУ 07.09.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

32.91

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Facebook не позволил мужчине транслировать собственную смерть
commentss НОВОСТИ Все новости

Facebook не позволил мужчине транслировать собственную смерть

Ален Кок заявил, что отказывается от лечения и пищи, Facebook заблокировал его аккаунт

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Facebook заявил, что заблокирует прямую трансляцию неизлечимо больного француза, который хотел бы транслировать свою смерть в социальной сети. Об этом сообщает NDTV.

Ален Кок объявил, что он отказывается от еды, питья и лекарств после того, как президент Эммануэль Макрон отклонил его просьбу об эвтаназии. 57-летний Кок, страдающий редким заболеванием, из-за которого стенки его артерий слипаются, сказал, что, по его мнению, ему осталось жить меньше недели, и он будет транслировать свою смерть с утра субботы.

Facebook не позволил мужчине транслировать собственную смерть

"Дорога к избавлению начинается, и поверьте мне, я счастлив. Я знаю, что впереди будут трудные дни, но я принял решение и спокоен", - написал он в Facebook вскоре после полуночи в сообщении, в котором рассказал, что "закончил свой последний обед".

В свою очередь, Facebook заявил, что его правила не позволяют транслировать самоубийство. "Хотя мы уважаем решение привлечь внимание к этому сложному вопросу, следуя советам экспертов, мы приняли меры для предотвращения прямой трансляции на аккаунте Алена. Наши правила не позволяют нам показывать попытки самоубийства", - сказал AFP представитель Facebook.

Ранее Кок написал письмо президенту Франции Макрону, прося дать ему вещество, которое позволит умереть спокойно, но президент отказал ему, объясняя, что это запрещено французским законодательством. 

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook прекращает продажи гарнитур виртуальной реальности.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!