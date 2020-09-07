Facebook не позволил мужчине транслировать собственную смерть

Facebook заявил, что заблокирует прямую трансляцию неизлечимо больного француза, который хотел бы транслировать свою смерть в социальной сети. Об этом сообщает NDTV.

Ален Кок объявил, что он отказывается от еды, питья и лекарств после того, как президент Эммануэль Макрон отклонил его просьбу об эвтаназии. 57-летний Кок, страдающий редким заболеванием, из-за которого стенки его артерий слипаются, сказал, что, по его мнению, ему осталось жить меньше недели, и он будет транслировать свою смерть с утра субботы.

"Дорога к избавлению начинается, и поверьте мне, я счастлив. Я знаю, что впереди будут трудные дни, но я принял решение и спокоен", - написал он в Facebook вскоре после полуночи в сообщении, в котором рассказал, что "закончил свой последний обед".

В свою очередь, Facebook заявил, что его правила не позволяют транслировать самоубийство. "Хотя мы уважаем решение привлечь внимание к этому сложному вопросу, следуя советам экспертов, мы приняли меры для предотвращения прямой трансляции на аккаунте Алена. Наши правила не позволяют нам показывать попытки самоубийства", - сказал AFP представитель Facebook.

Ранее Кок написал письмо президенту Франции Макрону, прося дать ему вещество, которое позволит умереть спокойно, но президент отказал ему, объясняя, что это запрещено французским законодательством.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook прекращает продажи гарнитур виртуальной реальности.

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