kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.09.2020

BTC/USD

10492.07

ETH/USD

398.53

LTC/USD

50.44

НБУ 04.09.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT VR Facebook прекращает продажи гарнитур виртуальной реальности
commentss НОВОСТИ Все новости

Facebook прекращает продажи гарнитур виртуальной реальности

VR-гарнитуры Oculus должны будут перейти на учетные записи Facebook, что вызвало недовольство регуляторов

сегодня, 11:36
Автор:

Павел Зинченко

Компания Facebook прекратила продажу гарнитур виртуальной реальности Oculus Rift и Quest клиентам в Германии. Об этом сообщает BBC.

"Мы продолжим поддерживать пользователей, у которых уже есть устройство Oculus, и с нетерпением ждем возобновления продаж в Германии", - сообщил представитель компании. Такое решение связано с тем, что немецкий регулятор данных критикует решение потребовать от пользователей Oculus перейти на учетные записи Facebook для своих гарнитур к 2023 году.

Facebook прекращает продажи гарнитур виртуальной реальности

18 августа Oculus сообщил, что с октября 2020 года новые пользователи могут входить на свои устройства только из учетной записи Facebook. У существующих пользователей будет возможность объединить свои учетные записи Oculus и Facebook, но с 1 января 2023 года им тоже нужно будет входить в систему из учетной записи Facebook. Однако гарнитуры по-прежнему будут работать для пользователей, которые решат вообще не входить в систему. В целом пользователи остались недовольны такими изменениями и в сети появилось множество недовольных отзывов.

BBC News связалась с ирландским органом по защите данных, основным органом по надзору за данными Facebook в ЕС, для получения комментариев, но пока никакой реакции не последовало.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook и Twitter сообщили о ликвидации сети российских провокаторов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!