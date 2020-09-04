Facebook прекращает продажи гарнитур виртуальной реальности

Компания Facebook прекратила продажу гарнитур виртуальной реальности Oculus Rift и Quest клиентам в Германии. Об этом сообщает BBC.

"Мы продолжим поддерживать пользователей, у которых уже есть устройство Oculus, и с нетерпением ждем возобновления продаж в Германии", - сообщил представитель компании. Такое решение связано с тем, что немецкий регулятор данных критикует решение потребовать от пользователей Oculus перейти на учетные записи Facebook для своих гарнитур к 2023 году.

18 августа Oculus сообщил, что с октября 2020 года новые пользователи могут входить на свои устройства только из учетной записи Facebook. У существующих пользователей будет возможность объединить свои учетные записи Oculus и Facebook, но с 1 января 2023 года им тоже нужно будет входить в систему из учетной записи Facebook. Однако гарнитуры по-прежнему будут работать для пользователей, которые решат вообще не входить в систему. В целом пользователи остались недовольны такими изменениями и в сети появилось множество недовольных отзывов.



BBC News связалась с ирландским органом по защите данных, основным органом по надзору за данными Facebook в ЕС, для получения комментариев, но пока никакой реакции не последовало.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook и Twitter сообщили о ликвидации сети российских провокаторов.

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