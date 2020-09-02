Facebook и Twitter сообщили о ликвидации сети российских провокаторов

Компания Facebook заявляет, что ликвидировала небольшую сеть аккаунтов и страниц, которые были частью операции по влиянию России. Об этом сообщает BBC.

Компания заявила, что удаленные аккаунты были связаны с Российским агентством интернет-исследований (ИРА), организацией, близкой к правительству России и обвиняемой во вмешательстве в выборы в США в 2016 году. Twitter также заблокировал пять учетных записей связанных с этим агентством.

Операция была сосредоточена вокруг ресурса PeaceData, который утверждал, что является некоммерческим новостным сайтом на английском и арабском языках. Сообщения о его создании появились всего за два месяца до передвыборной компании в США, в которой основными соперниками выступают президент Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. И Facebook, и Twitter заявили, что данная компания достигла очень ограниченного успеха в своей подрывной деятельности, имея "очень небольшой охват": около 14 000 аккаунтов подписаны на одну или несколько страниц, которые удалил Facebook. У англоязычной страницы было около 200 подписчиков.

Действия Facebook и Twitter стали результатом сотрудничества с Целевой группой ФБР по иностранному влиянию против сайта PeaceData, который обслуживает левую аудиторию. Facebook заявил, что удалил 13 учетных записей и две страницы, которые были нацелены на "публичные дебаты в США" и других странах, включая Великобританию и Египет.

Facebook сообщил, что в удаленных учетных записях использовались вымышленные имена и изображения профиля, но настоящие и "ничего не подозревающие" писатели-фрилансеры писали для веб-сайта PeaceData. Между тем Twitter заявил, что заблокировал пять учетных записей "за манипуляции с платформой, которые мы можем с уверенностью приписать российским государственным субъектам". Он добавил, что контент, созданный учетными записями, был "низкого качества и спам, и большинство твитов из этих учетных записей получили мало лайков или ретвитов, если таковые были".

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook опасается резкого падения доходов.

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