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Facebook опасается резкого падения доходов

Пользователи могут сами решить, хотят ли они взаимодействовать с рекламой на Facebook

сегодня, 10:44
Автор:

Павел Зинченко

Компания Facebook заявила, что может потерять большую часть своих доходов от рекламы в приложениях из-за изменений в операционной системе Apple. Об этом сообщает BBC.

В грядущей iOS 14 приложения должны запрашивать у пользователей разрешение на сбор и передачу данных, а это означает, что реклама больше не сможет просто "следить" за пользователями в приложениях за пределами Facebook. По данным Facebook, пользователи, нацеленные таким образом, в восемь раз чаще покупают продукты. Теперь же тесты iOS 14 показывают, что доход рекламодателей снизится по меньшей мере на 50 %.

Facebook опасается резкого падения доходов

Сеть аудитории (Audience Network), которую Facebook описывает как "способ для рекламодателей расширить свои кампании за пределы Facebook и в другие мобильные приложения", работает с использованием кода идентификатора для таргетинга рекламы на основе "лайков" и предпочтений пользователей. Пользователи iPhone уже могут отказаться от этого отслеживания.

Но план Apple спрашивать разрешения у пользователей, прежде чем их можно будет отследить, "может сделать Audience Network настолько неэффективной на iOS 14, что, возможно, нет смысла предлагать ее", - сказал Facebook.

В блоге Facebook предупредил рекламодателей, что им "следует ожидать, что их способность эффективно монетизировать с Audience Network снизится". Компания призвала к отраслевым консультациям по изменениям, которые окажут "далеко идущее влияние на экосистему разработчиков".

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook News пустит корни в новых странах.


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