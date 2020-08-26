Facebook News пустит корни в новых странах

Компания Facebook заявила, что планирует ускорить развертывание вкладки "Новости" в некоторых странах. Этот процесс займет от полугода до года. Facebook нацелен на рынки Великобритании, Германии, Франции, Индии и Бразилии, но, как сообщается, список расширяется. Компания заявила, что заплатит издателям за включение их контента во вкладку "Новости". Facebook News - это такой же агрегатор новостей из различных изданий, как Google News и Apple News. Об этом сообщает Phone Mantra.

По мнению Facebook, для вывода "Новостей" на новые рынки необходимо время, поскольку потребительские привычки и новостные ресурсы в разных регионах существенно различаются по своей специфике. Гигант поисковых систем будет учитывать эти факторы и уважать бизнес-модели издателей. Напомним, что до 2018 года Facebook был удобной площадкой для чтения новостей, но позже алгоритмы социальной сети были изменены таким образом, что новостная лента выдает в первую очередь посты друзей.

Хотя Facebook сейчас нацелен на новые рынки, компания по-прежнему планирует расширить свою новостную службу в США, где она была доступна уже некоторое время. Поскольку многие люди в современном мире получают большую часть информации из социальных сетей, издателям выгодно сотрудничать с такими платформами, как Facebook News, чтобы расширить свое присутствие на рынке и привлечь новую аудиторию.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook окончательно отказывается от старого интерфейса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!