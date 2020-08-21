kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.08.2020

BTC/USD

11749.52

ETH/USD

404.97

LTC/USD

61.07

НБУ 21.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Facebook окончательно отказывается от старого интерфейса
commentss НОВОСТИ Все новости

Facebook окончательно отказывается от старого интерфейса

Новый интерфейс социальной сети станет постоянным с начала сентября

сегодня, 16:39
Автор:

Павел Зинченко

Уже достаточно давно Facebook дает возможность пользователям активировать новый интерфейс в настройках, но пока они еще могут вернуться к старому макету. Тем не менее, теперь в Facebook начали появляться сообщения о том, что старый интерфейс будет полностью удален в сентябре. Как сообщало издание Manila Shaker.

В сообщении говорится: "Мы улучшили новый сайт Facebook.com и рады, что каждый может увидеть его новый вид. Прежде чем мы сделаем классический Facebook недоступным в сентябре, мы надеемся, что вы сообщите нам, что еще мы можем улучшить на Facebook”, - говорится в сообщении компании.

Facebook окончательно отказывается от старого интерфейса

Новый интерфейс Facebook был впервые представлен на F8 2019, которая состоялась в апреле прошлого года, после чего он стал публичным в марте 2020 года.

Новый интерфейс намного больше похож на интерфейс мобильного приложения Facebook, с простой навигационной панелью, которая дает пользователю быстрый доступ к довольно многим разделам позиционирования. Кроме того, эмблема Facebook была полностью переработана по сравнению со стандартным интерфейсом Facebook с сохранением привычных вариантов.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook начнет транслировать музыкальные клипы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!