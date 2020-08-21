Facebook окончательно отказывается от старого интерфейса

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Павел Зинченко
Уже достаточно давно Facebook дает возможность пользователям активировать новый интерфейс в настройках, но пока они еще могут вернуться к старому макету. Тем не менее, теперь в Facebook начали появляться сообщения о том, что старый интерфейс будет полностью удален в сентябре. Как сообщало издание Manila Shaker.
В сообщении говорится: "Мы улучшили новый сайт Facebook.com и рады, что каждый может увидеть его новый вид. Прежде чем мы сделаем классический Facebook недоступным в сентябре, мы надеемся, что вы сообщите нам, что еще мы можем улучшить на Facebook”, - говорится в сообщении компании.
Новый интерфейс Facebook был впервые представлен на F8 2019, которая состоялась в апреле прошлого года, после чего он стал публичным в марте 2020 года.
Новый интерфейс намного больше похож на интерфейс мобильного приложения Facebook, с простой навигационной панелью, которая дает пользователю быстрый доступ к довольно многим разделам позиционирования. Кроме того, эмблема Facebook была полностью переработана по сравнению со стандартным интерфейсом Facebook с сохранением привычных вариантов.
Как сообщало издание "Комментарии", Facebook начнет транслировать музыкальные клипы.
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