Facebook окончательно отказывается от старого интерфейса

Уже достаточно давно Facebook дает возможность пользователям активировать новый интерфейс в настройках, но пока они еще могут вернуться к старому макету. Тем не менее, теперь в Facebook начали появляться сообщения о том, что старый интерфейс будет полностью удален в сентябре. Как сообщало издание Manila Shaker.

В сообщении говорится: "Мы улучшили новый сайт Facebook.com и рады, что каждый может увидеть его новый вид. Прежде чем мы сделаем классический Facebook недоступным в сентябре, мы надеемся, что вы сообщите нам, что еще мы можем улучшить на Facebook”, - говорится в сообщении компании.

Новый интерфейс Facebook был впервые представлен на F8 2019, которая состоялась в апреле прошлого года, после чего он стал публичным в марте 2020 года.

Новый интерфейс намного больше похож на интерфейс мобильного приложения Facebook, с простой навигационной панелью, которая дает пользователю быстрый доступ к довольно многим разделам позиционирования. Кроме того, эмблема Facebook была полностью переработана по сравнению со стандартным интерфейсом Facebook с сохранением привычных вариантов.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook начнет транслировать музыкальные клипы.

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