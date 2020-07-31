Facebook начнет транслировать музыкальные клипы

Состоявшееся заключение сделок с крупнейшими звукозаписывающими компаниями поможет Facebook успешно конкурировать с видеохостингом YouTube. Об этом сообщает информационное издание Robinzon.

Компания Facebook, являющаяся владельцем одноимённой социальной сети, получила право показывать на своей платформе музыкальные клипы. Об этом со ссылкой на источники 31 июля сообщает агентство Bloomberg.

Состоявшееся заключение сделок с крупнейшими звукозаписывающими компаниями поможет Facebook успешно конкурировать с видеохостингом YouTube.

По информации надежных источников агентства, в ближайшее время будет сделано официальное заявление о сотрудничестве с такими крупными звукозаписывающими корпорациями, как Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Universal Music Group.

Отмечается, что право на воспроизведение аудиозаписей было получено Facebook ещё раньше. Теперь к нему добавляется разрешение на показ видеоклипов на платформе компании.

Как уже сообщало ранее информационное издание "Комментарии", социальная сеть Facebook тестирует новый дизайн страницы.

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