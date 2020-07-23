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Социальная сеть Facebook тестирует новый дизайн страницы

Facebook расширяет аудиторию для испытания нового дизайна социальной сети

сегодня, 18:02
Автор:

Павел Зинченко
Социальная сеть Facebook тестирует новый дизайн страницы

Социальная сеть Facebook тестирует новый дизайн страниц, который уберет кнопку "Нравится", предложит более понятный и читаемый макет и упростит управление страницей. Эти и другие функции первоначально были протестированы среди некоторых публичных личностей в мобильном приложении, но теперь обновление расширяется до более широкой группы страниц.

В настоящее время к публичным фигурам, участвующим в тестировании, относятся актеры, писатели и небольшая группа медиа-объектов. На страницах тех, кто включен в тест, будет отображаться опция, позволяющая опробовать новые возможности, когда они вошли в систему на мобильном телефоне. Facebook заявляет, что теперь расширяет тест, чтобы включить в испытание небольшой процент бизнес-страниц.

Новый макет предназначен для того, чтобы посетителям страницы было легче видеть ключевую информацию, такую ​​как описание страницы и сообщения. Примечательно, что в новом дизайне нет кнопки "Нравится". Вместо этого на странице будут отображаться только кнопка "Follow" и количество подписчиков.

Кроме того, целью обновления является упрощение перехода к разделу Page Insights, где владельцы и менеджеры страниц отслеживают аналитику, связанную с эффективностью страницы.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook собирается запустить конкурента TikTok.


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