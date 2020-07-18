Facebook собирается запустить конкурента TikTok

Социальная сеть Instagram собирается запустить конкурента TikTok по всему миру в течение нескольких недель. Источники, знакомые с этим вопросом, сообщают, что компания Facebook, которая владеет Instagram, развернет функцию под названием Reels в 50 странах мира. Об этом сообщает портал Mail Online со ссылкой на NBC News. TechCrunch подтвердил, что Reels будут доступны в США в следующем месяце. NBC сообщает, что пользователи смогут использовать Reels с помощью новой иконки в нижней части экрана в Instagram.

Reels - это то, что Instagram называет "функцией ремикса видео", которая дает возможность пользователям делать 15-секундное видео с музыкальным сопровождением, а затем публиковать этот клип в своей истории. Затем пользователи смогут публиковать контент, созданный в Reels, в основной канал Instagram или Instagram Explore для общедоступных аккаунтов.

Новая функция уже тестируется в Бразилии и набирает формат, которая помог популяризировать TikTok, который теперь конкурирует с такими гигантами, как Instagram и Snapchat, благодаря своей способности привлекать молодых пользователей.



Социальные медиа-компании - не единственные, кто обратил внимание на TikTok. В последние месяцы американские законодатели призвали разведывательное сообщество оценить влияние приложения на национальную безопасность, тщательно изучив связи TikTok с правительством Китая.

Как сообщало издание "Комментарии", Instagram открыл новые возможности для создателей контента.

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