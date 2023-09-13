Неожиданная технология, полностью захватившая мир

Система рекомендаций захватила мир. Фото из открытых источников

Когда интернет-пользователь заходит на любой сайт, блог или социальную сеть, он может заметить такие вкладки, как "читать дальше", "посмотрите еще", "это может вам понравиться" и так далее. Все это результат системы рекомендаций, которая захватила мир.

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Система рекомендаций – это комплекс программ и сервисов, в основу которых положены алгоритмы, предусматривающие, что именно будет интересно пользователю в зависимости от его предыдущих предпочтений и антипатий.

Простым примером этого могут стать социальные сети, в частности TikTok, Facebook или Twitter, где пользователи часами могут сидеть перед экраном смартфона или компьютера. Пользователям нравится контент, который они видят в ленте рекомендаций, а алгоритмы все больше предлагают нужный материал.

Все началось в 2006 году с Netflix. К тому времени это была небольшая компания, пытавшаяся завоевать свое пространство на рынке сервисов проката кино. Netflix организовала конкурс с выигрышем в миллион долларов, цель которого заключалась в усовершенствовании системы рекомендаций фильмов Cinematch на 10%. Команда Bellkor Pragmatix Chaos создала программу на основе 107 алгоритмов, смогшей повысить точность Cinematch на 10,6%. Таким образом, интерес к рекомендациям возрос, а Netflix стал одной из крупнейших компаний.

Системы рекомендаций существую нескольких типов. Самые простые из них базируются на основе сайта. К примеру, пользователь зашел на кулинарный сайт для приготовления определенного блюда. Этот сайт также посоветует пользователю еще несколько материалов похожей тематики.

Более сложные системы на основе коллаборативной фильтрации способны учитывать поведение человека или группы. Примером этого является сервис Spotify, подбирающий музыку согласно интересам пользователя учитывая время. Пользователь утром может слушать тяжелую музыку во время дороги на работу, в то время как вечером он вкладывает ребенка под музыку, а система рекомендаций предоставляет ему спокойную музыку..

Успех системы рекомендаций объясняется пользой как для пользователя, так и для предпринимателей. Пользователь на сайте получает блок рекомендаций по нужным и полезным темам для него. А предприниматели могут рекламировать свои товары и услуги по алгоритмам, которые найдут нужного пользователя. Это повышает эффективность сайта и доход для бизнесмена.

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