Названа первая Мисс ИИ: как выглядят самые красивые модели сгенерированные искусственным интеллектом

Объявлена первая в мире победительница конкурса Мисс ИИ. Ею стала сгенерированная искусственным интеллектом модель из Марокко Кенза Лейли (Kenza Layli). Она победила более 1500 других компьютерных моделей, получила титул Мисс ИИ и приз 20 тыс. долларов, который будет направлен ее автору.

Победительница конкурса красоты Мисс искусственный интеллект Кенза Лейли

В начале года организация World AI Creator Awards объявила первый в мире конкурс красоты среди моделей, созданных искусственным интеллектом. Конкурс красоты получил название "Мисс ИИ". Как заявили организаторы, целью конкурса стала попытка показать "изменения в том, как мы воспринимаем красоту и креативность в области искусственного интеллекта".

Жюри конкурса красоты Мисс ИИ состояло из двух реальных людей и двух моделей, созданных искусственным интеллектом. Судьи оценивали всех участников в трех основных категориях: реалистичность, техника и социальное влияние.

После шести месяцев соревнований и более 1500 кандидатов на звание Мисс ИИ, победу получила Кенза Лейли из Марокко. Лейли заявляет, что она активистка и инфлюэнсерша, которая имеет около 200 тыс. поклонников в Instagram. В ее биографии говорится, что "ее привлекательный контент тесно связан с марокканским обществом" и что ее цель "внести свой вклад в расширение прав и возможностей женщин в Марокко и на Ближнем Востоке".

"Я невероятно благодарна за эту возможность представлять разработчиков искусственного интеллекта и страстно отстаивать положительное влияние искусственного интеллекта. Победа в конкурсе "Мисс ИИ" еще больше мотивирует меня продолжать свою работу над развитием технологии искусственного интеллекта", — сказала Лейли в речи после победы в конкурсе красоты.

Второе место на конкурсе красоты Мисс искусственный интеллект заняла французская сгенерированная модель Лалина Валина (Lalina Valina). Третье место получила португальская виртуальная модель Оливия С (Olivia C).





Победительницы конкурса Мисс ИИ: Кенза Лейли, Лалина Валина и Оливия С



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что испанская виртуальная модель зарабатывает тысячи евро благодаря рекламе в соцсети.

Также "Комментарии" писали о том, что женщина планирует свадьбу на голограмме, созданной благодаря искусственному интеллекту.