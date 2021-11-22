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Назван самый популярный мессенджер среди украинцев

Также определен и наименее популярный ресурс для обмена сообщениями

сегодня, 13:02
Автор:

Елизавета Черных
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Согласно всеукраинскому опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС), наиболее популярным мессенджером в Украине является Viber. Его используют 73,6% опрошенных. Такие данные обнародовала пресс-служба ведомства.

Назван самый популярный мессенджер среди украинцев

Названы самые популярные мессенджеры среди украинцев - фото из открытых источников

Вторую позицию среди самых популярных приложений для обмена сообщениями занимает Facebook-мессенджер, который использует 42,7% украинцев. Третье и четвертое место, по результатам опроса КМИС, досталось Telegram (31,6%) и WhatsApp (25,3%).

Социологи также выяснили, что наименее популярным в нашей стране является мессенджер Signal. Ним пользуется всего 3,8% респондентов. 

Кроме того, в ходе опроса стало известно, что практически треть жителей Украины (18,7%) не обменивается сообщениями ни в одном из вышеупомянутых мессенджеров. 

Динамика использования мобильных приложений продемонстрировала, что больше всего стали пользоваться Viber (с 65,8% до 73,6%), Facebook Messenger (с 34,9% до 42,7%) и Telegram (24,2% до 31,6%).

Отмечается, что в опросе КМИС приняло участие 2002 респондента возрастом свыше 18 лет. 

Напомним, что мессенджеры сейчас пользуются большой популярностью и являются чуть ли не основным средством коммуникации, а значит хранят в себе большое количество личных данных. Пользователи надеются, что ценная информация не выходит за границы устройства и в случае чего можно быстро "почистить" контент, обезопасив себя. Но эксперт Павел Мясоедов отметил, что не все так просто. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появится новая полезная функция


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Источник: http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=1072&page=1
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