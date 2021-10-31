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Куда девается удаленная переписка в мессенджере

Эксперт Павел Мясоедов рассказал, куда девается удаленная переписка в мессенджере и возможно ли ее «уничтожить» полностью

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Мессенджеры сейчас пользуются большой популярностью и являются чуть ли не основным средством коммуникации, а значит хранят в себе большое количество личных данных. И пользователи надеются, что ценная информация не выходит за границы устройства, и в случае чего, можно быстро "почистить" контент, обезопасив себя. Но эксперт Павел Мясоедов отметил, что не все так просто. 

Куда девается удаленная переписка в мессенджере

Можно ли полностью удалить переписку в мессенджере / Фото: sm-news.ru

По словам специалиста, соблюдение цифровой "гигиены" и всех правил безопасности, конечно же, понижает риск утечки важной информации и данных. Но проблема состоит в том, что у разработчиков программного обеспечения есть несколько лазеек, с помощью которых они могут легко получить доступ к вашим перепискам. 

Эксперт отметил, что большая часть коммуникационных программ построена на клиент-серверной архитектуре. Это значит, что система для работоспособности всегда обращается к инфраструктуре разработчика, обмениваясь с ней различным контентом. Там он обрабатывается и передаётся уже вашему собеседнику.

Если в мессенджере включено "сквозное шифрование", тогда декларируется, что переписку могут видеть только те пользователи, которые в ней участвуют. Но такая защитная функция есть не у всех приложений, да и это лишь заявление. При серьезных целях ключ подбирается и к закрытым данным. 

То есть, удаляя переписку в мессенджере, пользователь должен понимать, что она все равно остается на серверах компании. Он теряет к ней доступ, а вот у инженеров и разработчиков он остается. И период хранения удаленных пользователями данных может составлять весьма значительный период времени.

Конечно, есть способы, которые позволят повысить защиту, например, специальные программы. Но это возможно, если технология передачи работает в обход сервера по протоколу peer-to-peer. Отправлять отдельные сообщения в таком ключе можно и в мессенджере Telegram, но только если открыть такой чат отдельно через настройки.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярный мессенджер перестанет работать на некоторых смартфонах.


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Источник: https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211023/835003670.html
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