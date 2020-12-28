Популярный мессенджер перестанет работать на некоторых смартфонах

Популярный мессенджер WhatsApp с 1 января 2021 года перестанет работать на моделях смартфонов с устаревшей операционной системой. Это будет касаться телефонов с операционными системами iOS 8, Android 4.0.3 и ниже, которые выходили более восьми лет назад.

ФОТО: Из открытых источников

Если у владельцев данных смартфонов не будет возможности обновить системы, специалисты советуют создать резервные копии чатов с мессенджера, которые потом можно будет воспроизвести на других устройствах.

WhatsApp полностью исчезнет с iPhone 4, а также других старых моделей. Эксперты предупредили, что тех, кто пользуется iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5c, iPhone 6 и iPhone 6S стоит обновить операционные системы, как минимум до 9 версии, чтобы пользоваться мессенджером.

Мессенджер также будет недоступен и для операционной системы Android 4.0.3, которая была разработана в 2011 году и была установлена на смартфонах, выпущенных после второй половины 2012-го.

Напомним, что ранее основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об изменениях в работе сервиса. По его словам, со следующего года мессенджер начнет монетизироваться для того, чтобы поддерживать большие затраты на серверы и трафик.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что Еврокомиссия назвала известный мессенджер Telegram одной из программ, распространяющих пиратский контент. Об этом говорится в соответствующем документе на сайте комиссии. Главной проблемой Telegram специалисты назвали отсутствие контроля за контентом, публикуемой в публичных каналах. В Еврокомиссии утверждают, что на платформе не соблюдаются нормы авторского права.













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