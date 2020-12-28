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Главная Новости IT телефоны Популярный мессенджер перестанет работать на некоторых смартфонах
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Популярный мессенджер перестанет работать на некоторых смартфонах

Это будет касаться операционных систем iOS 8, Android 4.0.3 и ниже

сегодня, 12:30
Автор:

Елизавета Черных

Популярный мессенджер WhatsApp с 1 января 2021 года перестанет  работать на моделях смартфонов с устаревшей операционной системой. Это будет касаться телефонов с операционными системами iOS 8, Android 4.0.3 и ниже, которые выходили более восьми лет назад. 

Популярный мессенджер перестанет работать на некоторых смартфонах

ФОТО: Из открытых источников

Если у владельцев данных смартфонов не будет возможности обновить системы, специалисты советуют создать резервные копии чатов с мессенджера, которые потом можно будет воспроизвести на других устройствах. 

WhatsApp полностью исчезнет с iPhone 4, а также других старых моделей. Эксперты предупредили, что тех, кто пользуется iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5c, iPhone 6 и iPhone 6S стоит обновить операционные системы, как минимум до 9 версии, чтобы пользоваться мессенджером. 

Мессенджер также будет недоступен и для операционной системы Android 4.0.3, которая была разработана в 2011 году и была установлена на смартфонах, выпущенных после второй половины 2012-го. 

Напомним, что ранее основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об изменениях в работе сервиса. По его словам, со следующего года мессенджер начнет монетизироваться для того, чтобы поддерживать большие затраты на серверы и трафик.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что Еврокомиссия назвала известный мессенджер Telegram одной из программ, распространяющих пиратский контент. Об этом говорится в соответствующем документе на сайте комиссии. Главной проблемой Telegram специалисты назвали отсутствие контроля за контентом, публикуемой в публичных каналах. В Еврокомиссии утверждают, что на платформе не соблюдаются нормы авторского права.





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Источник: https://ms.detector.media/sotsmerezhi/post/26282/2020-12-27-whatsapp-z-1-sichnya-ne-pratsyuvatyme-na-deyakykh-starykh-smartfonakh/
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