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Основатель Telegram сделал важное заявление о дальнейшей работе мессенджера

Со следующего года мессенджер начнет монетизироваться

сегодня, 12:14
Автор:

Елизавета Черных

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал об изменениях в работе сервиса. По его словам, со следующего года мессенджер начнет монетизироваться для того, чтобы поддерживать большие затраты на серверы и трафик.

Основатель Telegram сделал важное заявление о дальнейшей работе мессенджера

ФОТО: Из открытых источников

Дуров отметил, что поддержка Telegram, который насчитывает более 500 миллионов активных пользователей, требует миллионных вложений ежегодно. Для того, чтобы мессенджер мог расширяться и дальше, со следующего года будет введена монетизация. Однако, Дуров уверяет, что для большинства пользователей она станет незаметной, потому как будет "ненавязчивой". 

Основатель Telegram также подчеркнул, что для покрытия функционирования сети подобных масштабов, компании или продаются большим игрокам на рынке, или ищут способы заработать денежные средства. 

"Мы не собираемся продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp. Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса", — говорит Павел Дуров. 

Создатель мессенджера также уверил, что в личных чатах пользователей реклама встречаться не будет. Речь идет о телеграмм-каналах с большим количеством подписчиков. Так, Telegram запустит собственную платформу для каналов, чтобы те не прибегали к использованию сторонних рекламных ресурсов. 

Сервисы, которые в данный момент работают в мессенджере, останутся бесплатными, однако за новые расширенные функции для бизнес-команд придется платить.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что мессенджер Telegram сообщил о сбоях в работе на территории Европы и Ближнего Востока. 


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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/12/23/669462/
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