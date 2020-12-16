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Известный мессенджер обвинили в пиратстве

Специалисты утверждают, что платформа не соблюдает авторских прав

сегодня, 15:58
Автор:

Вечканова Елена

Еврокомиссия назвала известный мессенджер Telegram одной из программ, распространяющих пиратский контент. Об этом говорится в соответствующем документе на сайте комиссии.

Известный мессенджер обвинили в пиратстве

Telegram обвиняют в нарушении авторских прав. Фото: A.Shcherbak

Главной проблемой Telegram специалисты назвали отсутствие контроля за контентом, публикуемой в публичных каналах. В Еврокомиссии утверждают, что на платформе не соблюдаются нормы авторского права.

"Пользователи [...] распространяют сообщения несанкционированного содержания для загрузки или потоковой передачи, включая музыку, книги, новости, публикации, фильмы и телевизионные программы для продвижения нелицензионных услуг IPTV", — отмечается в документе.

Также на платформу жалуются из-за того, что ее пользователи свободно делятся ссылками на другие веб-ресурсы, которые также занимаются распространением пиратского контента. Отдельно упоминаются даже рынки по продаже контрафакта и товаров фармацевтической группы.

Вместе с Telegram в список "пиратских" программ попали запрещенная в Украине российская соцсеть VK.com (Vkontakte), ресурсы для свободного просмотра фильмов и сериалов Rezka.ag и Seasonvar.ru, а также веб-сайт Rutracker.org, где доступно скачивание различных программ. Под наблюдением Еврокомиссии оказался и ряд других платформ, зарегистрированных в России, Дании, Алжире и других странах.

Стоит отметить, что никаких санкций к компаниям, которые попали в "воч-лист" Еврокомиссии, применять не будут. Считается, что это — некое предупреждение, после которого администрация ресурсов должна принять соответствующие меры.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Одессе злоумышленники сбывали наркотики через Telegram-канал.

Также на портале можно узнать, как не стать жертвой нового мошенничества в популярном мессенджере.


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Источник: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159183.pdf
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