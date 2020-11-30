Осторожно, мошенники: раскрыто новую схему "развода" в Telegram

Telegram — один из самых популярных мессенджеров в мире и в Украине. Но даже если вы разговариваете там с друзьями, все равно стоит быть осторожным, ведь мошенники придумали новую схему, как выманить из вас деньги. О новом виде "развода" написали в пресс-центре МВД Украины.

Раскрыто новую схему "развода" в Telegram. Фото: liter.kz

Все начинается с того, что будто бы ваши знакомые пишут с просьбой одолжить денег. Вроде бы нет никаких подводных камней. Имя то же самое, есть фото, точно такой же ник.

Но на самом деле мошенник хорошо поработал и скопировал всю информацию вашего друга.

Впоследствии, когда вы перечисляете деньги на карточку, пользователь телеграмма удаляет профиль. Соответственно денег вам не отдает.

Чтобы вычислить вора, стоит просматривать профиль в Telegram. Если там не скрытый номер и видна переписка, которую вы осуществляли раньше — это профиль знакомого. Если же нет номера и сообщений, стоит насторожиться. В таком случае лучше просто перезвонить другу или отписать в телеграмме, что этот вопрос лучше решить вживую или по телефону.

К тому же полиция советует не предоставлять личные данные на неизвестных сайтах и неизвестным людям. Следует не посылать деньги непроверенным лицам и не поддаваться подозрительным предложениям.

К тому же полиция предостерегла избегать еще одного вида мошенничества — посылок "с сюрпризом". Украинцам приходят посылки с якобы ювелирными изделиями. Получателю нужно оплатить чисто символическую сумму на почте. Но дома оказывается, что драгоценности на самом деле — просто бижутерия.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что в Николаеве разоблачили мошенницу, которая обманывала людей в Инстаграме. Женщина создавала онлайн-магазины, где продавала несуществующую одежду. За период своей "деятельности" ей удалось обмануть более 600 человек.





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