Мошенники под видом Илона Маска наворовали криптовалюты на несколько миллионов долларов

В мире наблюдается рост случаев мошенничества связанного, криптовалютой. Американская федеральная торговая комиссия заявила, что за последние пол года обладатели криптовалюты потеряли более двух миллионов долларов только на махинациях связанных с персоной Илона Маска.

Илон Маск - фото: из открытых источников

Представители агентства предупреждают, что любые обещания в Сети по поводу гарантированной огромной прибыли или приумножения вашей криптовалюты — это всегда мошенничество. И пользователям следует игнорировать такие сообщения.

Известно, что мошенники уже давно используют схемы связанные с персоной знаменитого миллиардера. Зачастую они действуют в социальной сети Twitter и "маскируются" при помощи таких же аватаров, как у Илона, а после предлагают своим жертвам отправит криптовалюту на указанный ими кошелёк, взамен пообещав умножить сумму.

Всего за последние шесть месяцев общая сумма ущерба всех пользователей пострадавших от махинаций с криптовалютой составила более 80 миллионов долларов. Сумма увеличилась в десять раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В среднем человек, который стал жертвой аферистов, теряет около двух тысяч долларов.

За прошлый год мошенникам удалось завладеть доступом к учетным записям Илона Маска, Барака Обамы, Билла Гейтса и прочих известных людей. За короткий промежуток времени они украли 120 тысяч долларов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, что SpaceX Илона Маска готовит к запуску свой космический корабль: пункт назначения, а также о том, что Apple может расстроить людей, заказавших их новинку: причины.









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