SpaceX Илона Маска готовит к запуску свой космический корабль: пункт назначения

Американская компания SpeceX Илона Маска готовится к запуску своего космического корабля. Известно, что корабль планирует совершить испытательный перелет из штата Техас в штат Гавайи, перед этим вылетев на орбиту. Это будет его первый в истории такой перелет.

Космический корабль "Starship" - фото: из открытых источников

Корабль Starship запустят из космодрома в Бока-Чика. Далее, после 5 минут полета, его ступень ускорителя должна отделится и приземлится близ Мексиканского залива на расстоянии 30 километров от берега. Сам же корабль продолжит свое непродолжительно путешествие по орбите Земли, поднявшись на расстояние в 115 километров, а затем практически полностью обогнет её. После этого, спустя полтора часа полета, корабль должен был совершить посадку в океане на расстоянии в 100 километров от берега самого северного острова штата Гавайи под названием Кауаи.

К сожалению, никаких точных дат начала запуска космического корабля, компания SpaceX не называла, однако, благодаря документам, которые компания миллиардера подала в Федеральную комиссию по связи, известно, что пуск состоится не позднее марта следующего года.

Для справки: корабль SpaceX Starship, который разрабатывается с 2012 года, рассчитан для доставки груза на низкую орбиту. Его грузоподъемность составляет 100 тон. Целью компании является запустить корабль с грузом на Марс, а затем, в 2024 году, совершить управляемый полет.

Напомним, ранее издание "Комментарии" писало о том, что Космический корабль Илона Маска Starship взорвался после удачной посадки, а также о том, что Илон Маск второй раз за сутки попытается запустить Starship.

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