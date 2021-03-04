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Главная Новости IT космос Космический корабль Илона Маска Starship взорвался после удачной посадки
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Космический корабль Илона Маска Starship взорвался после удачной посадки

2 марта японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды

4 марта 2021, 03:10 comments1893
Автор:

Ольга Чародий








SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. Корабль успешно вылетел со стартовой площадки. Испытания прототипа Starship транслировались в YouTube.

Космический корабль Илона Маска Starship взорвался после удачной посадки

Космический корабль Starship (фото из открытых источников)

Полет прошел плавно. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел. Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить с третьей попытки. До этого два корабля разбились. Накануне старта SN10 Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60%.

 2 марта японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который станет первым космическим туристом компании SpaceX, объявил о наборе команды из восьми человек для совместного полета к Луне.

Предыдущий рекорд компании Маска с "пакетных" запусков — 64 аппараты в миссии SSO-A. На данный момент мировой рекорд принадлежит индийской миссии PSLV-C37: 15 февраля 2017 вместе было запущено 104 спутника, сообщает Лига. Ранее тяжелая ракета-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink стартовала на орбиту 20 января.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA и SpaceX запустили первую коммерческую ракету с астронавтами на МКС. Falcon 9 была соединена с космическим кораблем Crew Dragon. Ракета отправилась к Международной космической станции, где уже находилась группа астронавтов шестьдесят четвёртой длительной экспедиции. На борту космического корабля Crew Dragon пребывали четыре астронавта NASA: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, Соити Ногути. Астронавты будут исследовать космос в течение шести месяцев.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XOQkk3ojNfM
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