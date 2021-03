Илон Маск второй раз за сутки попытается запустить Starship: первые подробности

Американская частная космическая компания SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску, готовит запуск десятого прототипа межпланетного мноразового корабля Starship. Об этом сообщил в Twitter гендиректор компании Илон Маск.

Запуск Starship (фото из открытых источников)

Starship SN10 в 19:49 начали заправлять топливом (метан и кислород). Запуск ожидался в 20:50 по киевскому времени, но подготовка была прервана из-за необходимости технических работ на стартовой площадке. В 22:14 компания отменила тест-запуск прототипа космического корабля Starship SN10, который предназначен для доставки людей на Марс.

По словам Маска, после повышения предела тяги и переработки топлива будет совершена новая попытка запуска. Предполагается, что это случится позже сегодня. На сайте SpaceX идет видеотрансляция испытаний.

Испытательный полет Starship должен был состояться в районе Бока-Чика (штат Техас) в 15:14 по местному времени (22:14 по Киеву). Однако взлет был отменен в автоматическом режиме сразу же после запуска двигателей корабля. Накануне старта SN10 Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60%.

Abort.



Raptor out of bounds thrust.



And Scrub. pic.twitter.com/WaJqMVcJGh