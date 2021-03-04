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Илон Маск второй раз за сутки попытается запустить Starship: первые подробности

Испытательный полет Starship должен был состояться в районе Бока-Чика (штат Техас)

сегодня, 00:55
Автор:

Ольга Чародий

Американская частная космическая компания SpaceX, которая принадлежит изобретателю Илону Маску, готовит запуск десятого прототипа межпланетного мноразового корабля Starship. Об этом сообщил в Twitter гендиректор компании Илон Маск.

Илон Маск второй раз за сутки попытается запустить Starship: первые подробности

Запуск Starship (фото из открытых источников)

Starship SN10 в 19:49 начали заправлять топливом (метан и кислород). Запуск ожидался в 20:50 по киевскому времени, но подготовка была прервана из-за необходимости технических работ на стартовой площадке. В 22:14 компания отменила тест-запуск прототипа космического корабля Starship SN10, который предназначен для доставки людей на Марс.

По словам Маска, после повышения предела тяги и переработки топлива будет совершена новая попытка запуска. Предполагается, что это случится позже сегодня. На сайте SpaceX идет видеотрансляция испытаний.

Илон Маск второй раз за сутки попытается запустить Starship: первые подробности - фото 2

Испытательный полет Starship должен был состояться в районе Бока-Чика (штат Техас) в 15:14 по местному времени (22:14 по Киеву). Однако взлет был отменен в автоматическом режиме сразу же после запуска двигателей корабля. Накануне старта SN10 Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60%. 

 

Напомним, генеральный директор SpaceX уверен, компания высадит первых людей на Марс к 2026 году. Если точнее, через 4-6 лет. Несмотря на это Маск сообщил, что существует огромное количество рисков, связанных с этим событием. Бизнесмен заявляет, что воплотить план в реальность поможет ракета Starship, которая еще находится в разработке.

Космический транспорт будет производиться из нержавеющей стали и сможет вмещать в себе до 100 человек одновременно. Starship будет ракетой многоразового использования. Она станет альтернативой коммерческого самолета. Стоит такое удовольствие дорого, но полет будет проходить относительно быстро.


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Источник: https://twitter.com/elonmusk/status/1367082108863320070
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