Илон Маск рассказал, когда собирается отправить человека на Марс. Об этом сообщило издание CNBС.

Стало известно, когда Илон Маск отправит первого человека на Марс. Фото: 24gadget

Генеральный директор SpaceX уверен, компания высадит первых людей на Марс к 2026 году. Если точнее, через 4-6 лет.

Несмотря на это Маск сообщил, что существует огромное количество рисков, связанных с этим событием.

Бизнесмен заявляет, что воплотить план в реальность поможет ракета Starship, которая еще находится в разработке. Космический транспорт будет производиться из нержавеющей стали и сможет вмещать в себе до 100 человек одновременно.

Starship будет ракетой многоразового использования. Она станет альтернативой коммерческого самолета. Стоит такое удовольствие дорого, но полет будет проходить относительно быстро.

Ранее Илон Маск рассказывал, как будут жить первые колонисты на Марсе. По его словам, первым жителям Марса, скорее всего, придется не отходить далеко от баз, чтобы выжить. С помощью тысячи космических кораблей Starship — 100 из которых должны будут перевозить 100 тонн груза каждые два года — можно создать "устойчивый марсианское город".

По словам гендиректора SpaceX, терраформировать (изменить климатические условия планеты) Марс пока не удастся. Поэтому атмосфера планеты еще долго будет недоступной для свободной жизни людей.

Также сайт "Комментарии" сообщал, что изобретатель и основатель компании Tesla Илон Маск увеличил свое состояние и поднялся до второго места в списке самых богатых людей мира. Его доходы превысили размер капиталов Билла Гейтса (127,7 млрд долларов) и на сегодня составляют 127,9 млрд. Подняться на вершину Маску помог резкий скачок стоимости акций Tesla, которые менее чем за год подорожали на 520%.













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