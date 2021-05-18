Apple может расстроить людей, заказавших их новинку: причины

Американская корпорация Apple задержит выпуск своих новых планшетных компьютеров iPad Pro. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Apple iPad Pro 2021 - фото: из открытых источников

Уже в ближайшую неделю новинка от Apple должна появиться в продаже, однако покупателям придется подождать его доставку до июля, а может и дольше. Даты выполнения предварительных заказов, на данный момент, уже сдвинуты до конца июня — начала июля. Это связанно со сложностями с созданием нового miniLED-экрана с диагональю 12.9 дюймов, которое для современных стандартов, оказалось довольно проблематичной задачей. Дефицит комплектующих для сборки нового планшета Apple ощутила еще в прошлом месяце, когда только анонсировала выход нового устройства. Однако компания пытается делать всё возможное, чтобы покупатели новинок получили их как можно скорее после заказа.

Тем временем, Apple ожидает, что в этом квартале его доход может снизиться на 4 миллиарда долларов из-за стабильно большого спроса на их товары, который она не в силах удовлетворить из-за дефицита полупроводниковой продукции.

Для справки: по мнению некоторых экспертов, таких как Джим Уайтхерст (директор IBM), дефицит полупроводниковой продукции, а также рост цен на неё и всего, что с ней связанно, будет наблюдаться еще в течение нескольких лет. Помочь снизить его должно наращивание мощностей в Сети.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Электроника и авто будут в ближайшие несколько лет только дорожать: причины, а также о том, что Sony расстроила будущих покупателей Playstation 5.

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