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Apple может расстроить людей, заказавших их новинку: причины

Компания Apple испытывает сложности с новыми iPad Pro. Покупателям придется подождать

сегодня, 14:17
Автор:

Денис Подставной

Американская корпорация Apple задержит выпуск своих новых планшетных компьютеров iPad Pro. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. 

Apple может расстроить людей, заказавших их новинку: причины

Apple iPad Pro 2021 - фото: из открытых источников

Уже в ближайшую неделю новинка от Apple должна появиться в продаже, однако покупателям придется подождать его доставку до июля, а может и дольше. Даты выполнения предварительных заказов, на данный момент, уже сдвинуты до конца июня — начала июля.  Это связанно со сложностями с созданием нового miniLED-экрана с диагональю 12.9 дюймов, которое для современных стандартов, оказалось довольно проблематичной задачей. Дефицит комплектующих для сборки нового планшета Apple ощутила еще в прошлом месяце, когда только анонсировала выход нового устройства. Однако компания пытается делать всё возможное, чтобы покупатели новинок получили их как можно скорее после заказа. 

Тем временем, Apple ожидает, что в этом квартале его доход может снизиться на 4 миллиарда долларов из-за стабильно большого спроса на их товары, который она не в силах удовлетворить из-за дефицита полупроводниковой продукции. 

Для справки: по мнению некоторых экспертов, таких как Джим Уайтхерст (директор IBM), дефицит полупроводниковой продукции, а также рост цен на неё и всего, что с ней связанно, будет наблюдаться еще в течение нескольких лет. Помочь снизить его должно наращивание мощностей в Сети. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Электроника и авто будут в ближайшие несколько лет только дорожать: причины, а также о том, что Sony расстроила будущих покупателей Playstation 5.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-18/apple-is-said-to-face-continued-delays-in-delivering-ipad-pros?srnd=premium
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