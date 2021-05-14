Электроника и авто будут в ближайшие несколько лет только дорожать: причины

Цены на компьютеры и другую электронику не будут снижаться ближайшие несколько лет, наоборот, прогнозируется их рост. Об этом рассказал глава компании IBM, которая является лидером в мире из производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения.

IBM - фото: из открытых источников

Как заявил Джим Уайтхерст, в интервью для британского телеканала BBC, из-за пандемии коронавируса, который "закрыл" весь мир на карантин, образовался большой дефицит полупроводниковой продукции, необходимой для производства бытовой техники и автомобилей. Большой спрос на технику наблюдается даже сейчас, так как в ряде стран ограничения всё еще продлеваются. Из-за этого цены на электронику в ближайшие несколько лет не будут стабилизироваться или уменьшаться, а даже, наоборот, расти.

Директор IBM призвал производителей искать альтернативные методы решения образовавшейся проблемы, которые могли бы поспособствовать снижению дефицита на чипы. Джим Уайтхерст предлагает корпорациям рассмотреть возможность повторного использования и продления срока некоторых вычислительных технологий, для того, чтобы люди смогли получать больше ресурсов в Сети. По подсчетам главы IMB, пройдет не менее двух лет, прежде чем мы получим достаточно дополнительной мощности в сети, а до этого момента будет наблюдаться рост цен.

Для справки: цены на компьютерные комплектующие, такие как видеокарты с начала этого года повысились практически в двое.

Напомним, ранее мы писали о том, что Sony расстроила будущих покупателей Playstation 5, а также о том, что Nokia начинает продавать в Украине свой новый смартфон: цены и характеристики.













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