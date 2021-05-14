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Nokia начинает продавать в Украине свой новый смартфон: цены и характеристики

В Украине уже можно купить новый смартфон от Nokia.

сегодня, 12:30
Автор:

Денис Подставной

Nokia запустила в продажу свой новый смартфон в нашей стране. Речь идет о смартфоне под названием Nokia G20, который был представлен миру в прошлом месяце. Об этом сообщила компания HMD Global, которая на данный момент владеет Nokia.

Nokia начинает продавать в Украине свой новый смартфон: цены и характеристики

Nokia G 20 - фото: из открытых источников

В модели установлен восьмиядерная процессор Mediatek Hello G35, который был анонсирован летом прошлого года, 4 ГБ оперативной памяти и 65 ПЗУ. Также смартфон имеет 6.5 дюймовый LCD экран с разрешением 720p и мощный аккумулятор с емкостью 5050 мА-ч, несколько модулей камеры, один из которых на 48 мегапикселей. Продаваться телефон будет в двух цветах — серый и "грозовое небо". Ценник на новинку будет достаточно демократичен — от 4500 гривен.

В конце марта этого года компания HMD Global представила 6 своих новых смартфонов Nokia. Из них в Украине в продаже начали продаваться только 3 — Nokia — C 20 G 10 и G 20. Согласно названиями ценные на них от самого дешевого C 20 от 2600 гривен и до самого дорогого G 20 за 4.5 тысячи гривен.

Для справки: HMD Global это финский производитель смартфонов под брендом Nokia. Компания была создана в 2016 году, а ее производственные мощности находятся на базе завода, который они выкупили обратно в корпорации Microsoft. Известно, что в HMD работают инженеры, которые ранее работали в "старой" Nokia.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Nokia собирается вернуть на рынок свои легендарные смартфоны , а также о том, что AirPods 3: Apple может очень скоро порадовать поклонников своими новинками .





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Источник: https://hi-tech.ua/startovali-prodazhi-smartfona-nokia-g20-v-ukraine/
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