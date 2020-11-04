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Nokia собирается вернуть на рынок свои легендарные смартфоны

Смартфоны Nokia 6300 и 8000 должны быть официально представлены через несколько недель

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Ходят слухи, что HMD Global планирует возродить две классические модели Nokia, точно так же, как она вернула легендарные 3310 и 8110. На этот раз компания надеется вызвать ностальгию среди людей, которые помнят более престижные предложения Nokia.

Nokia собирается вернуть на рынок свои легендарные смартфоны

Nokia представит новые смартфоны

Nokia 6300 — одна из двух возвращающихся моделей. Благодаря классическому внешнему виду и прочному корпусу из нержавеющей стали, этот телефон был довольно популярен среди деловых людей в свое время и в целом был солидным средним классом.

Другой телефон, похоже, не основан на конкретной модели, а скорее вдохновлен серией Nokia 8000 — у них были выдвижные крышки клавиатуры и они были известны своим мастерским производством. Например, 8910i имел титановый корпус. Корпус 8800 Gold Arte был покрыт 18-каратным золотом, в то время как Sapphire Arte имел сапфировый камень, встроенный в D-Pad и так далее.

Не совсем ясно, будут ли данные смартфоны работать на операционной системе KaiOS, как некоторые текущие линейки HMD: 8110, 2720 Flip и 800 Tough. В любом случае, у них будет больше возможностей, чем у базовых функций телефонов компании. Обе новые модели будут иметь возможность подключения 4G LTE и должны быть официально представлены через несколько недель.

Как сообщало издание "Комментарии", Nokia обеспечит 4G-интернетом базу NASA на Луне.


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Источник: https://www.gsmarena.com/hmd_is_reportedly_planning_to_bring_back_the_nokia_6300_and_the_8000_series-news-46098.php
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