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Microsoft заработает 22 млрд долларов на военных

Microsoft поможет американским военным улучшить ситуацию с осведомленностью

сегодня, 02:26
Автор:

Татьяна Веремеева

Microsoft выиграла правительственный контракт в США на создание гарнитур дополненной реальности для американских военных, о чем компания и армия отдельно объявили в среду, обеспечив сделку, которая, как ожидается, принесет софтверному гиганту примерно 22 миллиарда долларов в течение следующего десятилетия. Об этом пишет Forbes.

Microsoft заработает 22 млрд долларов на военных

Microsoft. Фото: Michel Euler / AP

Microsoft заявила, что гарнитуры будут основаны на ее технологии HoloLens, которая изначально была разработана для видеоигр.

Гарнитуры будут использовать для того, что военные называют Интегрированной системой визуального усиления, которая проецирует контекстные изображения и информацию перед глазами пользователя. Армия заявила, что эта технология может помочь солдатам улучшить ситуационную осведомленность, целевое взаимодействие и навыки принятия решений против нынешних и будущих противников.

Напомним, компания Microsoft объявила об исправлении одной из ошибок операционной системы Windows 10, что вела к внезапной перезагрузке компьютера. Исправленную проблему специалисты называли "назойливой". Она появилась после обновления "операционки" в октябре 2020 года. Поэтому пользователи получали сообщение от системы, в котором отмечалось, что "ПК автоматически перезагрузится". Для того, чтобы сохранить результаты работы, люди имели в запасе менее одной минуты. Таким образом, терялась значительная часть данных, с которыми работали пользователи во всех странах мира.

Также мы писали, что знаменитый автопроизводитель General Motors объединяет свои усилия совместно с техногигантом Microsoft, чтобы ускорить выпуск электрических беспилотных автомобилей, которые должны в корне изменить перемещение жителей как больших, так и малых городов.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/ginaheeb/2021/03/31/microsoft-wins-22-billion-army-contract-for-augmented-reality-headsets/?sh=6d10c9ba65d4
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