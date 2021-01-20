General Motors будет разрабатывать автопилот совместно с известным IT-гигантом: что они задумали

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Павел Зинченко
Знаменитый автопроизводитель General Motors объединяет свои усилия совместно с техногигантом Microsoft, чтобы ускорить выпуск электрических беспилотных автомобилей, которые должны в корне изменить перемещение жителей как больших, так и малых городов.
General Motors и Microsoft объединяют усилия
В рамках партнерства, о котором было объявлено во вторник, компании заявили, что платформа облачных и периферийных вычислений Microsoft Azure будет использоваться для "масштабной коммерциализации ее уникальных решений для автономных транспортных средств".
Microsoft вместе с General Motors, Honda и другими институциональными инвесторами объединила новые инвестиции в акционерный капитал в размере более 2 миллиардов долларов в Cruise, в результате чего его оценка составила около 30 миллиардов долларов.
Компания Cruise, которую GM купила в 2016 году, была лидером в области беспилотных технологий и в конце прошлого года получила добро из Калифорнии для тестирования своих автоматизированных автомобилей в Сан-Франциско без водителей.
GM, Volkswagen и Ford объединились с питтсбургской компанией по производству автономных транспортных средств Argo AI, а Hyundai присоединился к Fiat Chrysler прошлым летом в сделке по использованию технологии беспилотных автомобилей Waymo. Toyota и Uber также работают вместе, в то время как Amazon прошлым летом купила компанию Zoox, занимающуюся технологиями автономного вождения, разрабатывающей автономный автомобиль для службы такси.
Тем не менее все на самом деле не так оптимистично. По словам отраслевого аналитика Сэма Абуэлсамида из Guidehouse Insights, до массового внедрения беспилотных транспортных средств — и получения прибыли — еще далеко.
Как сообщало издание "Комментарии", автопилот перейдет на качественно новый уровень, поскольку Velodyne представила уникальную технологию.
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