General Motors будет разрабатывать автопилот совместно с известным IT-гигантом: что они задумали

Знаменитый автопроизводитель General Motors объединяет свои усилия совместно с техногигантом Microsoft, чтобы ускорить выпуск электрических беспилотных автомобилей, которые должны в корне изменить перемещение жителей как больших, так и малых городов.

General Motors и Microsoft объединяют усилия

В рамках партнерства, о котором было объявлено во вторник, компании заявили, что платформа облачных и периферийных вычислений Microsoft Azure будет использоваться для "масштабной коммерциализации ее уникальных решений для автономных транспортных средств". Microsoft вместе с General Motors, Honda и другими институциональными инвесторами объединила новые инвестиции в акционерный капитал в размере более 2 миллиардов долларов в Cruise, в результате чего его оценка составила около 30 миллиардов долларов.



"Microsoft — отличное дополнение к нашей команде, поскольку мы движемся к будущему миру без сбоев, выбросов и перегрузок", — сказала председатель и генеральный директор GM Мэри Барра.

Компания Cruise, которую GM купила в 2016 году, была лидером в области беспилотных технологий и в конце прошлого года получила добро из Калифорнии для тестирования своих автоматизированных автомобилей в Сан-Франциско без водителей.

GM, Volkswagen и Ford объединились с питтсбургской компанией по производству автономных транспортных средств Argo AI, а Hyundai присоединился к Fiat Chrysler прошлым летом в сделке по использованию технологии беспилотных автомобилей Waymo. Toyota и Uber также работают вместе, в то время как Amazon прошлым летом купила компанию Zoox, занимающуюся технологиями автономного вождения, разрабатывающей автономный автомобиль для службы такси.

Тем не менее все на самом деле не так оптимистично. По словам отраслевого аналитика Сэма Абуэлсамида из Guidehouse Insights, до массового внедрения беспилотных транспортных средств — и получения прибыли — еще далеко.

"Реальность такова, что развитие автоматизированного вождения требует гораздо больше времени, чем ожидалось несколько лет назад. Вероятно, наступит середина десятилетия, прежде чем мы начнем видеть значительные объемы этих автомобилей на дорогах городов", — сказал Абуэлсамид.

Как сообщало издание "Комментарии", автопилот перейдет на качественно новый уровень, поскольку Velodyne представила уникальную технологию.



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