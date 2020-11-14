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Главная Новости IT авто Автопилот перейдет на качественно новый уровень: Velodyne представила уникальную технологию
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Автопилот перейдет на качественно новый уровень: Velodyne представила уникальную технологию

Новую технологию можно будет использовать не только в автомобилях

сегодня, 13:23
Автор:

Павел Зинченко

Velodyne Lidar анонсировала модуль Velarray H800, компактный твердотельный лидар, предназначенный для использования в Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) и системах автопилота.

Автопилот перейдет на качественно новый уровень: Velodyne представила уникальную технологию

ФОТО: Ptolemus

Разработчик называет новинку прорывным продуктом. При серийном производстве лидар будет стоить менее 500 долларов, что означает, что его можно использовать в автомобилях массового потребления.

Модуль построен на собственной архитектуре MLA (Micro-Lidar Array). Благодаря небольшим размерам лидар может располагаться за лобовым стеклом автомобиля. Возможна также установка снаружи машины, например, в районе решетки радиатора.

Velarray H800 обеспечивает поле обзора 120 градусов по горизонтали и 16 градусов по вертикали. Возможно получение информации об окружающих предметах на расстоянии от 0,1 до 200 м.

Новинку можно использовать как в составе систем экстренного торможения и удержания автомобиля в полосе движения, так и в составе полноценной системы автопилота максимального уровня (уровень 5).

Помимо автомобильного сектора, Velarray H800 названы и в других сферах применения: это робототехника, инновационные платформы "умного" города, промышленные системы и так далее.

Как сообщало издание "Комментарии", в США расследуют смертельное ДТП с участием автопилота Tesla.


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Источник: https://tekdeeps.com/velodynes-new-solid-state-lidar-promises-to-bring-autopilot-to-the-mass-market/
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