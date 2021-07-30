Microsoft выпустила первую бета-версию Windows 11: как установить

Американская компания Microsoft выпустила бета-версию своей новой операционной системы Windows 11. Об этом сообщает издание TheVerge.

Microsoft выпустила бета-версию Windows 11. Фото из открытых источников

До этого выпускались только версии Dev preview (для разработчиков). В них было много ошибок и проблем. Бета-версия является более стабильной и подходит для использования на пользовательских компьютерах.

Для того чтобы скачать и установить новую операционку сначала нужно зарегистрироваться, и стать участником программы тестирования (Windows Insider) программного обеспечения от Microsoft, и иметь у себя компьютер удовлетворяющий требованиям операционной системы. Чтобы стать участником программы нужно заполнить анкету на официальном сайте компании или включить её прямо в настройках 10-й версии Windows.

Разработчики из Microsoft отмечают, что хотя версии публикуемые в канале бета являются более стабильными, чем Dev preview, они всё еще являются бета-версиями: с багами и ошибками.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Microsoft официально подтвердила выпуск еще одной версии грядущей операционной системы Windows 11. Стало известно, чем она будет особенна, а также когда она станет доступна для покупки. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также портал "Комментарии" информировал о том, что разработчики из компании Microsoft выпустили новое обновление для своих операционных системы Windows. Сообщается, что патч исправит более ста ошибок предыдущих версий ОС. Из них тринадцать отмечены, как критические. Апдейт стал доступен даже для пользователей устаревших операционных систем, которые перестали поддерживать. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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