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McDonald's решил избавиться от искусственного интеллекта: что система делала не так

Из-за постоянных ошибок в заказах, McDonald's отказался от использования искусственного интеллекта.

сегодня, 20:20
Автор:
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Slava Kot
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Появление искусственного интеллекта способствовало распространению страхов, что эта технология заменит людей в разных областях, в том числе и быстрого питания. Однако сейчас такая ситуация далека от реальности. McDonald's решил удалить систему голосового заказа на основе искусственного интеллекта, действовавшую в 100 заведениях сети быстрого питания. Оказалось, что количество некорректных заказов, ошибок и проблем было настолько высоким, что это не приносило прибыли.

McDonald's решил избавиться от искусственного интеллекта: что система делала не так

McDonald's отказался от искусственного интеллекта Фото из открытых источников

Компания McDonald's в 2021 году начала сотрудничать с IBM по разработке и внедрению программного обеспечения на основе искусственного интеллекта. Две компании хотели "определить, может ли автоматизированная система ввода голосовых заказов упростить работу команды и обеспечить более быстрый и улучшенный опыт для наших клиентов".

Генеральный директор McDonald's Крис Кэмпчински сказал CNBC, что технология распознавания голоса была примерно на 85% точной, но примерно в каждом пятом случае работникам приходилось помогать с заказами.

Видео со сбоями в системе McDonald's распространилось в социальных сетях. К примеру, мужчина заказал один чай, а получил вместо этого девять порций этого напитка. В другом случае женщина заказала воду и ванильное мороженое, но система на основе искусственного интеллекта добавила ей четыре пачки кетчупа и три упаковки сливочного масла.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск прогнозирует конец эры мобильных телефонов. Бизнесмен назвал технологию, которая их заменит.

Также "Комментарии" писали о профессиях, которые возникнут в будущем благодаря искусственному интеллекту.



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Источник: https://www.cbsnews.com/news/mcdonalds-ends-ai-drive-thru-ordering/
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