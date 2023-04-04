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Компания-конкурент Илона Маска объявила о своем банкротстве

Один из крупнейших конкурентов Илона Маска космическая компания Virgin Orbit сообщила о своем банкротстве и готовится к продаже активов.

сегодня, 11:27
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Автор:

Slava Kot

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Orbit объявила о банкротстве. Ранее компания, планировавшая отправлять ракеты в космос на коммерческой основе, объявила о приостановке работы и увольнении 85% персонала для сбережения средств. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Компания-конкурент Илона Маска объявила о своем банкротстве

Ричард Брэнсон владелец Virgin Orbit. Фото из открытых источников

В начале января Virgin Orbit предприняла первую в истории попытку запустить космическую ракету из Западной Европы, но она окончилась неудачно. Специально приспособленный к новой роли Boeing 747 взлетел и выпустил в космос ракету LauncherOne без проблем, однако после отсоединения ее от самолета ракета не вышла на орбиту. Компания объявила, что предпримет еще одну попытку позже, а пока берет перерыв для сокращения расходов.


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Virgin Orbit не нашла новых инвесторов и потому увольняет 85% своего персонала, что составляет около 675 человек. Кроме того, компания подала петицию в суд по банкротству. Формально это заявление о защите от банкротства путем продажи активов. Такой шаг означает конец проекта Ричарда Брэнсона.

"На данном этапе мы считаем, что процесс, описанный в главе 11, является лучшим путем для определения и завершения эффективной продажи, которая максимизирует ценность", — заявил генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт.

По состоянию на 30 сентября компания указала активы на сумму около 243 миллиона долларов и общий долг в 153,5 миллиона долларов.

Стратегия Virgin Orbit заключалась в запуске небольших ракет с Boeing 747, которые можно было бы совершать в любой точке мира в короткие сроки. Однако космическая отрасль активно начала развивать идею запусков более крупных и экономически эффективных ракет, в частности Falcon 9 от SpaceX Илона Маска. Такие факторы также повлияли на меньшее количество привлеченных активов для компании Брэнсона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный историк Юваль Ной Харари рассказал об опасностях искусственного интеллекта.

Также "Комментарии" писали о необычном явлении в украинском небе: можно увидеть сразу пять планет.



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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/bransons-virgin-orbit-files-bankruptcy-2023-04-04/
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