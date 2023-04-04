Компания-конкурент Илона Маска объявила о своем банкротстве

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Orbit объявила о банкротстве. Ранее компания, планировавшая отправлять ракеты в космос на коммерческой основе, объявила о приостановке работы и увольнении 85% персонала для сбережения средств. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Ричард Брэнсон владелец Virgin Orbit. Фото из открытых источников

В начале января Virgin Orbit предприняла первую в истории попытку запустить космическую ракету из Западной Европы, но она окончилась неудачно. Специально приспособленный к новой роли Boeing 747 взлетел и выпустил в космос ракету LauncherOne без проблем, однако после отсоединения ее от самолета ракета не вышла на орбиту. Компания объявила, что предпримет еще одну попытку позже, а пока берет перерыв для сокращения расходов.

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Virgin Orbit не нашла новых инвесторов и потому увольняет 85% своего персонала, что составляет около 675 человек. Кроме того, компания подала петицию в суд по банкротству. Формально это заявление о защите от банкротства путем продажи активов. Такой шаг означает конец проекта Ричарда Брэнсона.

"На данном этапе мы считаем, что процесс, описанный в главе 11, является лучшим путем для определения и завершения эффективной продажи, которая максимизирует ценность", — заявил генеральный директор Virgin Orbit Дэн Харт.

По состоянию на 30 сентября компания указала активы на сумму около 243 миллиона долларов и общий долг в 153,5 миллиона долларов.

Стратегия Virgin Orbit заключалась в запуске небольших ракет с Boeing 747, которые можно было бы совершать в любой точке мира в короткие сроки. Однако космическая отрасль активно начала развивать идею запусков более крупных и экономически эффективных ракет, в частности Falcon 9 от SpaceX Илона Маска. Такие факторы также повлияли на меньшее количество привлеченных активов для компании Брэнсона.

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