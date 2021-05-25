Когда взлетят цены на память для компьютеров: эксперты дали прогноз

Аналитики из Тайваня предсказывают подорожание компьютерной памяти DRAM уже в этом году. По их словам, в третьем квартале этого года цены на оперативную память могут стать дороже на целых 25 процентов.

Повышение цен на оперативную память. Фото из открытых источников

Больше всего повышение цен коснется людей, которые будут покупать персональные компьютеры. Такое большой рост цен должен существенно увеличить итоговую стоимость готового компьютера.

Стоит отметить, что в этом году уже существенно поднялись цены на все комплектующее для компьютеров. Так, из-за высокого спроса и нехватки полупроводниковой продукции, существенно подорожали видеокарты. Например, если год назад видеокарта среднего сегмента могла стоить около 13-15 тысяч гривен, то сейчас за аналогичные устройства придется отдать в два раза больше денег. Также, подорожала и память NAND. Цены на неё выросли примерно на 10 процентов. Эксперты склоняются к тому, что повышение спроса на электронику привело к дефициту продукции и данная тенденция будет сохраниться еще долго.

Напомним, ранее издание комментарии сообщало о том, что директор IBM предсказывал рост цен на электронику и автомобили в ближайшие несколько лет. По его словам это, будет происходить из-за высокого спроса, который образовался в результате коронавирусной пандемии. Пройдет несколько лет прежде, чем образуется достаточно вычислительной мощности в Сети и производителям удастся побороть дефицит полупроводниковой продукции. Также издание информировало о том, что Samsung не справляется с производством своих новых смартфонов.

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