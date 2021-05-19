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Главная Новости IT телефоны Samsung не справляется с производством своих новых смартфонов: в чем причина
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Samsung не справляется с производством своих новых смартфонов: в чем причина

Компания Samsung не успевает делать свои новые смартфоны. Спрос превышает предложение

сегодня, 19:41
Автор:

Денис Подставной

В этом году многие компании-производители электроники сталкиваются с нехваткой комплектующих. Корейскую компанию Samsung дефицит тоже не обошел стороной. Нехватка микросхем затронула производство новых смартфонов серии Galaxy A, которые компания представила в марте этого года. 

Samsung не справляется с производством своих новых смартфонов: в чем причина

A52 5G - фото: из открытых источников

В новинках установлены чипы Snapdragon 720G и Snapdragon 750G, которые создаются собственными силами Samsung с использованием 8-нанометрового техпроцесса Low Power Plus. Но даже несмотря на то, что их изготовление производится самостоятельно, наблюдается острая нехватка однокристальных систем. На данный момент новые смартфоны серии Galaxy A представлены лишь в ограниченном количестве стран, например в США можно купить только Galaxy A52 5G. 

В феврале  генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон сказал, что он ожидает, что нехватка чипов сохранится до конца года. В марте DJ Koh, генеральный директор подразделения Samsung в области информационных технологий и мобильной связи, заявил, что существует серьезный дисбаланс в спросе и предложении чипов.

Для справки: по словам директора IBM дефицит полупроводниковой продукции произошел во время карантина из-за того, что спрос начал серьезно превышать предложение, и что данная ситуация может продолжаться еще в течении нескольких лет, пока не накопится достаточно дополнительной мощности в Сети.





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Источник: http://www.thelec.net/news/articleView.html?idxno=2776
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